¿Cómo son las licencias que tiene Puerto Antioquia y en qué estado se encuentran?

“La Gobernación no tiene competencia para otorgar licencias ambientales, concesiones de agua o permisos de vertimientos. En este caso, esas funciones corresponden exclusivamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) ”, le respondió Rendón.

Además de la Anla, el proyecto también tuvo que tramitar un permiso ambiental ante Corpourabá, en este caso no para sus obras principales, sino para la construcción de una línea de transmisión de 5,1 kilómetros entre la subestación de energía Nueva Colonia de EPM y el terminal , que tiene una vigencia de 30 años.

Al margen de esa situación, el proyecto también fue objeto de una medida temporal de suspensión sobre su licencia ambiental por parte de la Anla, que aseguró que, tras una visita de campo realizada al sitio de las obras en julio de 2024 y luego en noviembre, había detectado la presunta ejecución de actividades no autorizadas.

Según sostuvo la Anla, en dichas visitas técnicas se habrían detectado tres hechos principales: “zonas de intervención con facilidades temporales por fuera del área licenciada”; “construcción del puente sobre el Río León con intervenciones de su cauce, playas y lecho” y “ocupaciones de cauce, playas y lecho sobre la margen derecha del Río León por construcción del muelle o embarcadero de personal y obras de estabilidad en el área de lanzamiento de pilotes”, razón por la cual ordenó la suspensión de esas actividades.

Tras esa medida, y en un proceso de varios meses, Puerto Antioquia comenzó un proceso con la Anla para acreditar el cumplimiento de esas actividades y pedir el levantamiento de las medidas preventivas.

Luego de un proceso de revisión, la Anla emitió el pasado 17 de febrero de este año una resolución en la que levantó parcialmente dichas medidas preventivas y le permitió al proyecto reanudar los frentes de obra que tenían suspendidos, como la construcción de “oficinas, baños, casinos y almacenamiento de insumos, al patio de acopio de insumos y materiales de construcción, vías, parqueadero de buses, a talleres y bodegas”, así como la construcción del puente sobre el río León.

No obstante, en dicha resolución, la Anla mantuvo las medidas restrictivas sobre las operaciones en el embarcadero de personal y el área de lanzamiento de Pilotes en la margen derecha del Río León, que si bien no han impedido que el proyecto siga avanzando, hacen parte de un proceso que todavía no se subsana.