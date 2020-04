Llamado a regular cobros en los colegios privados

¿Por qué las instituciones educativas privadas —como jardines infantiles y colegios de Medellín— están cobrando la pensión completa y el transporte, si los niños no asisten a clase por la emergencia sanitaria?

Esta inquietud se la manifestó Johana Ruiz Zapata a EL COLOMBIANO, quien agregó que, en su caso, está pagando una mensualidad a una entidad no oficial para que cuiden su hijo, pero “qué clases virtuales vamos a pagar, si pagamos para que cuiden los niños mientras trabajamos y ahora nosotros estamos cuidándolos como padres”.

¿A qué se refieren estos cobros? De acuerdo con el Ministerio de Educación, la pensión es la suma anual que se paga al establecimiento educativo por el proceso formativo durante el año académico. Mientras en los colegios oficiales se expide una resolución única regida por la gratuidad (es decir, que no pueden cobrar ningún tipo de rubro), los colegios privados las regulan de forma independiente con el Ministerio. (ver recuadro).

Este jueves, Andrés Barreto González, superintendente de Industria y Comercio, envió una carta a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para solicitarle revisar los cobros de pensión y transporte escolar que están aplicando las instituciones educativas de carácter privado en el país.

En su misiva, Barreto destaca que la Supercomercio ha recibido “un número elevado de denuncias, peticiones, quejas y reclamos en donde padres de familia indagan sobre la posibilidad de acceder a alivios económicos o medidas temporales de suspensión” en este tipo de servicios, así como los de cafetería o actividades extracurriculares.

“Por la cuarentena obligatoria no están disfrutando de estos servicios y derechos como consumidores, ni sus hijos o dependientes como beneficiarios”, apuntó el superintendente.

Al respecto, Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, manifestó que estaban enterados de este pronunciamiento de la Superintendencia y que la recomendación de la cartera es que estos cobros no deben realizarse.

“Como Secretaría de Educación creemos que estos cobros no se deben efectuar, ya que el servicio hoy no se está prestando. El transporte escolar hoy no tiene que desplazar niños, los estudiantes se están alimentando en casa y, por supuesto, tampoco hay jornadas extracurriculares”, dijo.

Agudelo agregó que están a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Educación, pero que los padres de familia que tengan inquietudes pueden instaurar su queja ante la dependencia, la cual será revisada por el equipo de Gestión Educativa.