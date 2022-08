Los casos se repiten sin cesar. Un día arrojan un perro desde un carro y este, pese a los esfuerzos, no logra alcanzar a la familia que lo tira y se pierde en el laberinto de las calles hostiles. Otro día amarran a un árbol a otro canino esperando que un transeúnte se apiade, lo desate y se lo lleve. Al otro, un grupo de treinta gatos aparece en la glorieta de una plaza en espera de que llegue la autoridad y los socorra.

Para leyes y programas en favor de los animales de compañía pocas ciudades como Medellín, pero a la par con esa ciudad que protege también subsiste la que los maltrata, la que los considera objetos caseros y cuando envejecen o se enferman simplemente los avienta a la calle, y la de la pobreza, aquella que no puede con los gastos que demanda un animal y decide abandonarlo a esperar que alguien se compadezca y lo rescate y adopte.

Algo anda mal en la ciudad y el tema es tan extenso que resulta imposible resumirlo en un artículo de prensa. Acá ponemos el foco en una promesa de campaña del alcalde Daniel Quintero que textualmente decía: “Apoyaremos proyectos de emprendimiento barrial con médicos veterinarios a cambio de cupos para atender animales de compañía de familias que no tienen recursos para llevarlos a las veterinarias”.

La misma Alexandra asegura no tener conocimiento de ningún sector donde se haya puesto en funcionamiento este programa. Dice que de las propuestas con las que el mandatario llegó a la alcaldía no ve casi “nada”. Y que trabaja por los animales sin apoyo oficial.

Claudia Castrillón, la cabeza de otra fundación llamada Escuadrón Solidario, que hace rescates de animales en condición de abandono y maltrato, asegura que sin duda las propuestas animalistas de Quintero le valieron apoyos de este grupo personas, pero todo terminó en decepción.

“Muchos de los programas de esta administración están caídos, se disminuyó el presupuesto para el Centro de Bienestar Animal La Perla y mientras avanzaba la tramitomanía de los contratos nacieron muchos perros en las calles porque no había esterilizaciones”.

Tanto Claudia como Alexandra reconocen que los altos costos veterinarios hacen imposible para muchos hogares asumir las cargas de un animal de compañía. Pero admiten que también es falta de responsabilidad que una familia adquiera un animal sin tener claras las obligaciones que contrae al hacerlo.

“El programa de los emprendimientos barriales es inviable, porque nadie va abrir su veterinaria para que se le llene de animales sin saber en cuántos meses le van a pagar la atención”, expone Claudia.

Otra fundación divulga el caso de una perrita con una masa en su cara que “necesita urgentemente una cirugía”, pero cuyo dueño falleció y un señor que la acogió no tiene recursos para llevarla al veterinario. Como requiere cirugía y biopsia, los costos son altísimos. Este sería el caso específico para atender en una de las veterinarias apoyadas por la alcaldía si el programa se hubiera puesto en marcha.

Hay que decir que aunque las fundaciones también realizan programas de esterilización, todo se queda corto ante la dimensión que toma el problema: “en San Cristóbal, corregimiento dónde inició nuestro albergue, a diario abandonan cantidad de animales”, se lamenta Canes Guerreros.

En julio pasado, la Subsecretaría de Bienestar Animal informó que estuvo de ronda por las fundaciones, albergues y hogares de paso verificando sus condiciones de trabajo y apoyando sus programas de esterilización, entre otros apoyos. Sostuvo que distribuyó 4.000 kilos de concentrado y alimentos para perros y gatos en beneficio de 38 de estas entidades.

El año pasado se aprobaron recursos por $17.487 millones para los programas de bienestar animal, considerados por la alcaldía como los más altos en la historia de la ciudad. Otro reporte (27 de julio) señala que este año La Perla ha rescatado 1.637 animales de compañía, 800 de ellos por maltrato o abandono.

Otra fuente experta en el tema animalista de Medellín comentó que espera que en la aprobación del presupuesto para 2023, que se hará el 30 de noviembre próximo, se incluyan recursos para la promesa de llevar el servicio veterinario gratuito a los barrios más pobres y así evitar los abandonos, que son pan de cada día en la ciudad.

Desde la Secretaría del Medio Ambiente responden que el programa no quedó en el Plan de Desarrollo y por esto no se ha implementado. Añaden que con recursos del presupuesto participativo se está haciendo algo similar, pero no precisan las zonas n