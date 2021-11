Los contratos que tienen acabadas las zonas verdes

Los jardines de Medellín —en parques públicos, en avenidas y en andenes— ya no son los mismos, es evidente que de ellos ahora solo queda maleza y matorrales.

La razón es evidente: el cambio de operador en el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad no ha sido para mejorar el servicio, incluso, los empleados denuncian que no tienen los implementos necesarios y que sus condiciones son precarias. La pregunta que muchos se hacen es a quién están beneficiando estos cambios. Hace unos meses varios concejales denunciaron cómo el contrato le fue arrebatado al Jardín Botánico y lo entregaron a Metroparques —entidad que nunca sembró una flor, porque no es su vocación—, que a su vez subcontrató el servicio.

Hay que recordar que el pasado 2 de febrero el Jardín Botánico alertó que podía estar al borde de la quiebra. Claudia García, su directora, explicó que desde 2008 la entidad venía haciéndose cargo del cuidado y mantenimiento de los jardines de Medellín pero que los últimos dos años tuvieron una disminución de los contratos de la Alcaldía.

En octubre de 2020 el alcalde Daniel Quintero aseguró que la disminución del monto total de los contratos se debía a la pandemia, y que la prioridad era salvar a las entidades públicas del conglomerado del Municipio. De esta manera se dividió el contrato de zonas verdes entre el Jardín Botánico y Metroparques. En 2019 la Alcaldía invirtió en dicho mantenimiento más de $27.000 millones —contrato solo con el Jardín Botánico—; en 2020 ya el contrato se dividió con Metroparques, y a cada entidad se le dio $8.000 millones; para este año cada una recibió $6.000 millones.

La disminución fue de un 79% de los ingresos para el Jardín Botánico. La decisión pública también afectó a más de 300 jardineros que perdieron sus empleos.

Para que Metroparques pudiera contratar el mantenimiento de los jardines se amplió su objeto social en junio de 2020. Pero como no tenía experiencia en este campo, subcontrató por $3.900 millones a la Reforestadora El Líbano. Lo hizo en una convocatoria directa en la que participaron otras dos compañías de la misma familia: los Vélez Henao. Se trata de Construgeo SAS y MasCampo, en cuyos registros mercantiles aparecen los nombres de la esposa, la cuñada y los hijos del dirigente liberal de Andes, Asdrúbal Vélez.

Según Metroparques, que respondió a las preguntas de EL COLOMBIANO vía derecho de petición, la contratación fue acorde a su manual, en un proceso de selección denominado por invitación privada, y que en dicho proceso no se adelantó ningún registro que diera cuenta de los eventuales vínculos o lazos de familiaridad entre los miembros de la empresa. El problema es que hay más contratos relacionados. Construgeo SAS —cuya representante legal es Carolina Vélez, hija de Asdrúbal Vélez— celebró en 2020 un contrato con el Inder para el mantenimiento de la grama del estadio Atanasio Girardot, todo a través de Metroparques, por valor de $2.000 millones.

Desde 2016 la Reforestadora El Líbano ha contratado con el Área Metropolitana y con La Reforestadora Integral de Antioquia (RIA). Uno de los enlaces es David Romero, exdirector técnico de RIA (2008-2013), exdirector general de la Reforestadora el Líbano (2014 - 2019) y candidato a la Alcaldía de Andes para el periodo 2020-2023, campaña en la que contó con el apoyo de Stiven Vélez, hijo de Asdrúbal Vélez, gerente de Construgeo SAS y concejal de ese municipio del suroeste de Antioquia.

De nueve contratos interadministrativos que firmó RIA en la administración de Romero por valor de $39.000 millones, siete fueron subcontratados con la Reforestadora El Líbano por invitación directa. Stiven Vélez hace parte del equipo político del diputado liberal Luis Carlos Ochoa, un aliado de Daniel Quintero en la campaña a la alcaldía.

La Empresa Reforestadora El Líbano también ejecutó contratos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el período en el que Carlos Mario Mejía, actual secretario de Movilidad de Medellín, fue Secretario General de la entidad; entonces los contratos sumaron $26.000 millones.

EL COLOMBIANO contactó telefónicamente a Asdrúbal Vélez, quien dijo que no se atrevía a dar declaraciones porque había recibido amenazas, aunque no dio más detalles. Sin embargo, respondió que iba a consultarlo con su familia.