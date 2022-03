El pasado 28 de octubre, la alcaldía de Medellín informó que llegarían 50 agentes. La noticia fue bien recibida pues estos se encargarían de aliviar un poco la carga de trabajo del cuerpo. No obstante, según Echeverri, de estos 50 solo quedan cerca de 38, pues varios también concursaron para cubrir otras plazas en otros municipios. Y los que quedan, según dijo, están asignados para atender las novedades en la carrera 80, donde se desarrollan obras del metro. En síntesis, el cuerpo de agentes tiene un déficit de 90 guardas, pues apenas ayer comenzaron labores 31 nuevos servidores contratados para suplir los que se fueron en diciembre.

“Quedamos muy pocos para hacer todas las labores que hay que realizar en la calle, en vez de crear más plazas administrativas, sacan más agentes de las vías. Con esa reducción tan grande de agentes, ya es escaso verlos recorriendo las calles”, reconoció.

Y las cifras parecen darle la razón a Echeverri: mientras en 2018 se realizaron 1.796 comparendos de embriaguez; y en 2019, 1.658; para 2021 esa cifra bajó a 645. Situación similar sucede con los comparendos por estacionar en sitios prohibidos: se pasó de 43.519 en 2018 a 20.347 en 2021.

“Sí se han hecho controles”

La Secretaría de Movilidad indicó que el cuerpo de agentes ha respondido con regulación y operativos. Si bien la entidad no precisó en cifras el número de operativos, indicó que hay 111 agentes dedicados a operativos contra el transporte ilegal e informal, los piques, el parqueo en vía pública, así como controles ambientales y vigilancia en corregimientos.

A estos se suman 200 agentes encargados, en dos turnos, de la regulación vial. Y por último, los casi 200 restantes se encargan de atender, en tres turnos, todos los incidentes viales, que en lo que va de 2022 suman 34 muertos y entre 150 y 200 accidentes diarios, de los cuales 90, en promedio, registran lesionados.

Eso sí, indicó que estas cifras no son fijas porque a diario se presentan incapacidades, permisos sindicales, permisos de estudio y pago de días compensatorios, lo que reduce la cantidad de agentes.

Otra fuente de la misma Secretaría indicó que por ahora, pese a la evidencia y a lo manifestado por Echeverri, no se puede hablar en firme si hay o no hay déficit de agentes de tránsito, pues esto solo lo podría determinar un estudio que no se realiza desde 2013. Mientras tanto, será habitual que en medio de los tacos no encuentre ningún “azul”