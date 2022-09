Para solucionar sus urgencias económicas, Valentina* buscó a una amiga para que le prestara plata. Ella le recomendó a un pagadiario que conocía, que le entregaba el dinero en cuestión de minutos y sin muchos trámites. Lo que en un momento fue un alivio, se volvió un dolor de cabeza. Los altos intereses y los métodos de cobro la hicieron temer por sus bienes y su vida, por lo que no escatimó esfuerzos para salir rápido de esa incómoda deuda.

“Llegué hasta un centro comercial en compañía de mi amiga y estas personas me pidieron todos mis datos”, retomó Valentina, quien trabaja en el sector financiero. “Nombre, dirección, teléfono, el lugar dónde trabajaba, contactos de un amigo y de un familiar que confirmaran que todo era verdad”, enumeró.

Como garantía para este préstamo estaba su tarjeta de crédito, que quedaba embargada hasta que saldara la totalidad de su deuda. En caso de no cumplir, ellos se cobrarían lo adeudado. “El primer crédito lo hice por $200.000 y lo tenía que pagar en dos quincenas, con interés al 20%. Como fiador me pidieron que les dejara mi tarjeta débito. Cuando pagué toda la deuda me la devolvieron con el saldo que tenía”.

La amiga que la recomendó con el prestamista sí se colgó con su pagadiario unos meses después. A ella le retiraron el dinero que adeudaba de su cuenta bancaria, dejándole el excedente. Además, le advirtieron que si volvía a incumplir con los pagos, su vida correría peligro.