Contrario a lo que muchos proyectaban, a última hora la carrera más taquillera por el poder regional se vivió en el frente de Gobernación y no en el de Alcaldía. El sinsabor tras el paso de Daniel Quintero por la Alpujarra dejó la mesa servida para que Federico Gutiérrez afronte hoy los comicios como el indiscutible puntero en todas las encuestas.

Habrá que ver en qué medida esta encuesta, que tiene una tecnología digital innovadora, logra medir el voto de maquinaria, que en teoría es el fuerte de Luis Pérez y de sus aliados, los barones electorales Julián Bedoya y Carlos Andrés Trujillo. Sin embargo, serán las urnas las que den el veredicto.

Hasta este viernes registramos sorpresas en la que fue una campaña desgastante por la cantidad de candidatos (comenzaron 11 y ahora quedan 9) y por los intentos fracasados de hacer una alianza entre los candidatos que pretenden impedir el triunfo del petrismo en Antioquia.

Lo que proyectaban los conocedores era que hoy asistiríamos a un enfrentamiento entre dos bloques: uno favorable al gobierno del presidente Gustavo Petro con tres candidatos: Luis Pérez, Julián Bedoya y Esteban Restrepo; y del otro lado, el bloque antiPetro, liderado por Rendón y con pasajeros como Suárez, Gómez y Mauricio Tobón. Pero el cálculo se concretó a medias porque no hubo estadística que sirviera para que terminarán en el mismo bus.

Al final, estos últimos solo lograron que, hace unas semanas, el liberal Eugenio Prieto se uniera a Andrés Julián Rendón; y en la noche del viernes, el conservador Juan Diego Gómez se bajara de su aspiración para respaldar a Luis Fernando Suárez. De tal suerte que el llamado bloque antiPetro quedó dividido en dos.

Mientras que del otro lado, Pérez llega recargado porque aunque Esteban Restrepo no se bajó —la carta directa de Quintero—, allí sí aterrizó Bedoya a ocho días de la elección. Analistas dicen que este apoyo de Bedoya puede ser crucial, porque llega con otros senadores como Carlos Andrés Trujillo, y sus estructuras políticas especializadas en afinar el voto en las regiones.

El bloque antiPetro no consiguió limar asperezas y de hecho el golpe del viernes terminó de fragmentar la ya enredada relación entre Suárez y Rendón. Contamos en estas páginas que la bajada de Gómez se gestó en una reunión maratónica en el mall Interplaza de El Poblado. El encuentro resultó en humo blanco y la decisión terminó siendo anunciada el jueves en la noche en el último debate programado por Teleantioquia. Rendón tomó la movida como una redada, como “un ataque de hienas en contra de un león a pocas horas de elecciones”. Y aunque llamó al reforzado Suárez a que se le uniera, el tono que usó luego de la intempestiva alianza pareció zanjar toda posibilidad de conversación.

De esa forma, por votos que podrían haber terminado en la misma bolsa hoy compiten Rendón, Suárez y Tobón, protagonista del fallido Pacto de Indiana y quien, para altas fuentes, fue la rueda suelta que nunca estuvo interesada en bajarse o sumarse a ninguna coalición.

Justo el viernes una fuente de su círculo confirmó que su presencia en otra reunión de la semana pasada, la programada en el Poblado Plaza, fue solo una cortesía —gesto por el que no pasó Rendón, que no asistió— porque interés de unión no había.