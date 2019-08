Manuela da lecciones de vida en su aula de clase

Cuando llegaron al hospital y los auxiliares de enfermería le hicieron la valoración inicial a Manuela, todo parecía estar en orden. No obstante, cuando la doctora revisó los resultados de los exámenes de sangre de Manuela, palideció. Aún sin dar señas de un diagnóstico definitivo, les informó a Camilo y Catalina que su hija debía ser hospitalizada, y les asignó un cubículo en la sala de urgencias para que la acompañaran.

“Fue una noche larga, devastadora, abrumadora... de mucho miedo. Yo lo único que pensaba era: ‘Dios mío, que no se me vaya a morir. No importa qué tenga, pero que no se vaya a morir’”, relata Catalina. Sentados al costado de la cama en la que dormía Manuela, sus padres pasaron la silente noche con los pensamientos de qué podría tener su hija retumbando en sus cabezas.

En el cubículo de urgencias, en donde vieron la noche convertirse en día a medida que el rumor del personal del hospital que llegaba a trabajar se acrecentaba, recibieron la visita que pondría fin a la incertidumbre. “A las 9:30 de la mañana llegó una pediatra, revisó a la niña, nos sacó del cubículo y nos dijo que tenía cáncer en la sangre. En ese momento la situación fue bastante dura. Recibir esa clase de noticia de la noche a la mañana fue un golpe tremendo”, dice Camilo.

Para acabar de ajustar, al día siguiente era la jornada de matrículas en el colegio de Manuela para el año académico 2019. Sin siquiera tener claro cuál sería el tratamiento por el que pasaría su hija, Catalina y Camilo solicitaron una prórroga en el colegio para tomar la decisión con calma. Lo primero que imaginaron fue que, tras el diagnóstico, la desescolarización de su niña sería el camino obligado.