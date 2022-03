A pocos meses de que la Comisión de la Verdad entregue su informe final, hacer un balance sobre Antioquia es más que necesario, un departamento con 1.864.371 víctimas, con los casos más altos de secuestros, desplazamiento forzado, víctimas de minas antipersonal, entre otros.

Para establecer un relato de la verdad, la Comisión en Antioquia ha realizado 2.068 entrevistas y ha entregado 50 informes (a nivel nacional son 27.268 y 96, respectivamente). La coordinadora territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad, Marta Villa, habla en esta entrevista sobre cómo el reconocimiento de los victimarios arroja luz sobre la verdad de las víctimas, además de la importancia de los empresarios para comprender el relato de la guerra.

¿En qué cambió el relato de la construcción de verdad con los trabajos que hicieron con la Comisión?

“En general, el relato de las víctimas sigue siendo el mismo que estamos escuchando hace 30 años, esto se debe a que la memoria siempre va a corresponder a la huella que dejó el hecho; el asunto es que entre los relatos de memoria no hay verdades, es imposible establecer una verdad. No es que sea tan al libre albedrío, hay memoria colectiva, que se construye a partir de trazos comunes en los que hay una coincidencia y en los que hay también matices. Ahora les sumamos la voz de los responsables, cosa que nunca habíamos hecho, porque ni siquiera con Justicia y Paz tuvimos un proceso en el que ellos viajaran a los territorios y reconocieran los hechos; ese proceso fue muy inequitativo con las víctimas y condescendiente con los responsables”.

¿Qué han encontrado en los testimonios de los responsables?

“Vimos que los responsables viven también una suerte de extrañamiento sobre su propia historia, porque no han tenido la posibilidad de reflexionarla. Realmente ellos no estaban preparados para contar la historia, ellos se extrañan muchísimo. Por ejemplo, cuando fuimos a Granada para el reconocimiento de hechos, con el alcalde les entregamos el libro sobre las tomas del pueblo a Pastor Álape y a unos exmilicianos. Ellos abrieron el libro y lo primero que encontraron fue la foto de Jesús Abad donde está la destrucción y me dicen: ‘Jueputa, qué es eso!’, y le dice el otro: ‘De eso era de lo que estaban hablando allá, eso era lo que estaban diciendo las víctimas’. El tipo no lo podía creer”.