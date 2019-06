¿Qué debe hacer Medellín para romper la herencia del narcotráfico?

Federico Gutiérrez alcalde de medellín “Todavía persisten muchos problemas que nos generaron tantas décadas de ilegalidad, debemos reconocer esa historia dura que vivimos y sufrimos porque aún hay factores de riesgo que pueden repetir la historia. Se generaron cócteles muy peligrosos por las desigualdades profundas y la permisividad de los sectores sociales. La educación y la familia son fundamentales en el camino de recuperar los valores, el punto de encuentro debe ser que la sociedad quiera eliminar la violencia y todas sus manifestaciones”.

anacristina aristizábal uribe PERIODISTA Y MAGÍSTER EN FILOSOFÍA “El narcotráfico en Antioquia es el resultado de la conjunción de varios fenómenos coyunturales. Esa historia se sigue presentando, ya no con el mismo escándalo de los 80 sino con bajo perfil. Se dejan ver los valores de familia, religión y trabajo pero en la sombra se practican otros valores que acompañan las últimas decisiones, como poder y riqueza. La pregunta es: ¿Los valores del antioqueño fueron cambiados por el narcotráfico o ya estaban cambiados y por eso el narcotráfico llegó con tanta fuerza?”.

jORGE oRLANDO MELO Filósofo e historiador “Entre el 50 y el 70 se empezó a enredar el propósito de formar una ciudad moderna, con manuales de urbanismo y barrios planificados. Primero, empezó a crecer el desempleo y aumentaron las invasiones de desplazados que venían del campo. La ciudad se llenó de tugurios y empezó a crecer gradualmente la violencia. En 1975 aparece el narcotráfico, uno de los puntos de quiebre. Medellín requiere un gran diagnóstico de las causas de la violencia que vive hoy, no es claro ahora cuál es la raíz”.

JORGE OSPINA DUQUE Médico psiquiatra de la u. de a. “Los valores de pujanza, disciplina, laboriosidad y familia también fueron las banderas de los narcotraficantes. Se ha validado la cultura del todo vale y de la legalidad acomodada. La mirada debe estar puesta sobre cómo rescatar valores ancestrales como el trabajo decente, la honestidad y la palabra, y en desarrollar valores posmodernos como lo claman las nuevas generaciones. Se debe promover una moral que tenga como bandera el respeto por uno mismo, por el otro y por la norma”.

Róbinson Posada El Parcero del Popular No. 8 “El problema del narcotráfico afectó a todos, no solo a las comunas populares de Medellín. Los jóvenes de estos barrios nacimos con la respuesta ‘No’ en el cuello, siempre nos dijeron ‘No’ a todas las preguntas y peticiones que hacíamos. El ‘Sí’ lo daban en las esquinas. Nos educaron a punta de golpes. Donde termina el adoquín arrancan las historias de los barrios que también son Medellín. El joven debe empoderarse y salir adelante a través de oportunidades para sus proyectos de vida”.

Azucena Liévano periodista secuestrada por los extraditables “Estuve tres meses y medio privada de la libertad por el grupo de narcotraficantes que se hacía llamar ‘Los extraditables’. Nos engañaron porque nos ofrecieron una entrevista con Manuel El Cura Pérez del Eln. Vimos frustrados nuestros deseos de lograr una noticia pero fuimos los protagonistas de la nuestra. El secuestro marcó mi vida pero me mostró la fortaleza en la adversidad. Uno tiene que llorar, ¿por qué no? Yo terminé pasando la página pero no olvido lo que pasó, no me quiero sentir víctima”.

Carlos Mario Correa excorresponsal de El Espectador “Realizaba mi labor como incógnito, no tenía carné y hasta hice pinitos como contador público para que no me siguieran. Cerré por última vez la sede del periódico que quedaba en el barrio Prado, después operamos de forma clandestina en cinco sedes. Nos amenazaron y nos persiguieron todo el tiempo. Aún sueño que camino sobre vidrios rotos que dejaron los atentados. Me cuesta ponerme en la mitad, como víctima. No me asumo como tal, siempre tuve una vocación salvaje por el periodismo”.

Juan Carlos Tabares Corporación Picacho con Futuro “La ciudad estigmatizó los barrios populares y aún se carga con ese estigma. Nosotros también empezamos a narrar historias diferentes a las de violencia y dolor que se habían normalizado. Empezamos a contar otros relatos: grupos musicales, madres comunitarias, grupos deportivos y sociales, que todos los días luchan por frenar fenómenos de violencia. La ciudad se sigue pensando desde los jóvenes, pero no se les escucha. El secreto está en que ellos se sientan partícipes en los procesos”.

gilmer mesa sepúlveda Filósofo, docente y escritor “El narcotráfico les dio músculo financiero a aquellos que nunca lo habían tenido y les enseñó cómo gastar la plata. Logró redistribuir la riqueza en una población que siempre estuvo por fuera de la esfera estatal. Eso lo aprovecharon los narcos para darle valía a un sector que nada había tenido. Está relacionado, no tanto con la pobreza, sino con la falta de oportunidades que el narco sí ofrecía. La ciudad no es la misma de los 80, pero seguimos hablando del tema porque los problemas no se han resuelto”.