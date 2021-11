Ocho días durará la evacuación en la parte alta del morro de Moravia

Cumplido este proceso, se darán a conocer las respectivas órdenes de policía para el desmonte de las construcciones, según el funcionario. En caso de que los moradores no destruyan sus casas o cambuches, “procederá la intervención de las autoridades”.

El porqué del desalojo

Varios factores justifican el desalojo. El primero, explicado por Laura Duarte, directora encargada del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), tiene que ver con los precedentes del sector como antiguo basurero de la ciudad. Por esa vocación del suelo, según la funcionaria, hay gases tóxicos, como cianuro y sulfuro de hidrógeno, que hacen que la zona sea de alto riesgo sanitario, ambiental y geológico.

A esto se suma la peregrinación de familias provenientes de la Costa Atlántica, Pacífica, Venezuela y otras subregiones de Antioquia, que han logrado asentarse este año en el lugar. Dicho fenómeno se ha convertido en fortín para la delincuencia, según algunos moradores, pues ha dado pie a la consolidación de actores armados que exigen dinero a cambio de permisos para construir.

Debido a este panorama, el funcionario Restrepo precisó que desde hace dos meses se trabaja con las agencias del Ministerio Público para garantizar los derechos de las familias en el proceso de evacuación. Este, sin embargo, no es el parte que entregan algunos líderes de Moravia, como Vanessa Álvarez, quien le dijo a este diario que apenas no sabían del procedimiento y no hay un proceso claro de reubicación.

“Nos quieren desalojar sin ninguna garantía de derechos. No nos avisaron sobre la reubicación. Entonces, el plan de nosotros es permanecer en el morro, así nos toque quedarnos acampando”, afirmó la líder, quien vive desde 2013 en el lugar.

Según esta, en abril de este año la comunidad pactó con el alcalde Daniel Quintero una estrategia de diálogo para tramitar las invasiones y los riesgos de habitar el morro. Pero esa concertación, en sus palabras, no se dió. “Aún estamos en pandemia, aún las familias están esperando la mesa de diálogo. El alcalde Daniel Quintero no ha dado la cara”.

El operativo se enmarca en la Orden de Policía No. 28 del 13 de septiembre de 2021 y, según expresó la administración, contará con el acompañamiento necesario. “Esperamos que la evacuación se tome los ocho días planeados. A quienes no tengan dónde vivir los llevaremos a hoteles, para que estén en mejores condiciones”, afirmó el secretario de Gobierno.