Hoy, tres años y medio después de esas palabras, muchos consideran que el discurso del mandatario local se ha tornado más bélico, de forma particular con quienes se atreven a criticar su gestión, contrariar sus deseos o pedir cuentas ante los escándalos por presunta corrupción que han rodeado su administración.

Después, hubo una seguidilla de sucesos, como la despachada contra los 12 concejales que no aprobaron el proyecto de transformación del Olaya Herrera, uno de los primeros momentos de fractura del mandatario y los corporados. Esto impulsó el distanciamiento que se venía gestando hacía algún tiempo y causó grietas en la coalición de gobierno que logró Quintero al inicio de su mandato. Las redes sociales seguían siendo una de sus armas preferidas para atacar y defenderse y la estrategia era que su equipo lo rodeara con mensajes de apoyo.

En los primeros meses de gobierno, Quintero mantuvo una narrativa un tanto reposada, si bien, no dejó de lado referencias a un enemigo que lo acechaba en forma de grupo empresarial. Hacia finales de 2020 se notaba la tensión en las relaciones del mandatario con varios sectores y se dieron algunas de sus más fuertes confrontaciones.

Otro de los hechos de mayor polarización ese año fue el debate por la venta de las acciones de EPM en UNE. El 1° de octubre, cuando Quintero les pidió a los concejales que aprobaran el proyecto, les hizo de nuevo el recuento de su infancia, su primer computador y los postres que vendía para estudiar. No voten basados en intereses políticos o peleas que “no son productivas para la ciudad”, les dijo.

Menos de un mes después la ciudad veía otra vez una controversial pelea entre concejales y el alcalde, librada en gran parte desde las redes sociales. Ocurrió el llamado “Pacto de Chuscalito”, un almuerzo que tuvieron corporados de varios partidos para tratar de que la mesa directiva quedara a la cabeza de un opositor para fortalecer el control político. La reunión desató la ira del alcalde, quien publicó por lo menos seis trinos en menos de dos horas, y hasta se conoció que grabaron a los concejales a escondidas. El video fue publicado por el propio Quintero, aunque lo borró.

En estos casos y otros más el alcalde suele reiterar la existencia de sus enemigos: el GEA, el uribismo, el fajardismo, las veedurías ciudadanas, el control político o cualquier opositor. Es justo en ese punto en el que Carlos Alberto Builes, filósofo y magíster en Estudios Políticos, ve coherencia en el discurso de confrontación de Quintero desde que era candidato.

“El discurso ha tenido una coherencia, no me refiero a sus acciones ni a su forma de gobernar, sino al discurso”, sostiene Builes. Aclara que dicha coherencia está enfocada en identificar un opositor o enemigo como el GEA; basar el discurso en que ellos (Quintero y su equipo) vienen de abajo, no deberían estar en ese lugar y, sin embargo, lo alcanzaron; e identificarse con grupos reticentes a lo político.

La escalada de polarización estuvo marcada por el intento de revocatoria a Quintero, quien sacó todo su arsenal para defenderse de la mano de su equipo. Muchos consideraron que hubo saboteo al proceso, que terminó en un rifirrafe y luego se hundió. Este tema y la participación en política en favor del entonces candidato presidencial Gustavo Petro han sido dos de los más polémicos de la administración actual.