Denuncian entrega de comida dañada a reclusos en Medellín

La Personería de Medellín nuevamente alertó por las condiciones presuntamente insalubres en las que se están entregando alimentos a los privados de la libertad en las 26 estaciones de Policía y centros transitorios en la capital antioqueña.

De acuerdo con los datos suministrados por esa entidad, en todas las estaciones de la ciudad se presentan las mencionadas irregularidades que estarían afectando a los 2.538 reclusos en esos espacios.

El personero de Medellín, William Vivas Lloreda, confirmó que varios familiares de los internos remitieron sus denuncias para evidenciar la situación, “ que fue verificada por la Personería (...). Por eso hemos enviado una misiva a la Contraloría General, para que inicie una investigación sobre estos hechos y poder determinar si el contratista cumple con las obligaciones contractuales”.

Conforme a lo revelado por la Personería, los problemas de la alimentación carcelaria no solo han sido señaladas por los parientes de los reclusos. También han sido corroborados por el Observatorio Penal de la entidad en sus diferentes recorridos por esos establecimientos.

“Estos son los detalles que hemos podido evidenciar en nuestras visitas a esos espacios: no hay cumplimiento en la hora de entrega de alimentos, no hay personal para la manipulación y entrega (lo hacen los mismos internos), no hay distinción en la entrega para población con diagnósticos de base (diabéticos e hipertensos) y no se entregan de forma individualizada”, detalló la Personería.

Y agregó que, además, entre los hallazgos se observa que “no se entrega minuta alguna de parte del operador del contrato a quien recibe los alimentos en las estaciones de Policía, no hay higiene en el empaque ni en la forma de entrega, no se evidencia supervisión o interventoría por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en relación con la ejecución de los términos del contrato de suministro y los alimentos llegan en estado de descomposición, no aptos para el consumo humano”.

Quién responde

EL COLOMBIANO consultó a la Policía Metropolitana su versión sobre los hechos en los centros transitorios y la respuesta indica que la responsabilidad de esa logística alimentaria es del Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Sin embargo, hasta ahora no hay una respuesta oficial de la entidad al respecto.