“Seguimos unidos por el cuidado de la vida. Santafé es un territorio de fe y esperanza. Facilitamos un espacio iluminado, visible, de fácil accesibilidad para que muchas personas puedan vacunarse”, afirmó María Fernanda Bertel Puyo , gerente del centro comercial, que destacó que Santafé fue el primer centro comercial en Medellín en recibir el sello SafeGuard y Check – In Certificado de Bureau Veritas en bioseguridad covid-19.

El punto de vacunación está ubicado en el primer piso, identificado con el color naranja, contiguo al ingreso de Falabella. El horario de funcionamiento será de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a domingo.

En este espacio se podrán acercar, con cita previa que debe ser solicitada en el correo electrónico vacunacioncovid.medellin@christus.co, los mayores de 60 años que aún no se hayan vacunado.

Punto en Viva Envigado

El lunes comenzó a operar el primer centro de vacunación multivehicular en el departamento, ubicado el centro comercial Viva, en Envigado, y que servirá a todos los municipios del Valle de Aburrá.

La meta es, siguiendo las respectivas etapas del Plan Nacional de Vacunación, suministrar entre 100.00 y 150.000 vacunas mensualmente para los afiliados a la EPS. En el primer día de operación se agendaron 4.000 citas.

El ingreso al centro de vacunación será por la calle 32 B sur y operará de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y viernes, sábados, domingos y festivos entre las 6:00 a.m. y las 12:00 del mediodía. Para motos, bicicletas y patinetas eléctricas será de lunes a domingo, incluyendo festivos, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.