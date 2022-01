Habla víctima de acoso en el metro de Medellín: está en shock y anuncia demanda

En estado de conmoción, con miedo y rabia, dijo encontrarse la mujer que el pasado jueves fue víctima de un indignante caso de acoso sexual en el metro de Medellín.

En entrevista concedida a EL COLOMBIANO, la mujer, de 41 años, manifestó que mientras el video en el que ella era víctima del abuso rodaba por montones en las redes sociales, estaba inocente de lo que pasaba.

“El caso ocurrió a las 8:00 de la mañana y yo apenas me vine a enterar en horas la tarde, como a las cuatro”, dijo.

¿Cómo se enteró?

“Yo estaba en mi trabajo tranquila, cuando la hija de mi patrón me mostró el video, me dijo que si era mi blusa y ahí mismo identifiqué que sí era yo”.

¿Qué sintió ante una situación tan indignante?

“Quedé en shock, aterrada. Anoche no pude dormir, veía la cara del tipo todo el tiempo”.

¿No se dio cuenta en el momento?

“Bueno, en el metro es normal que uno esté junto a muchas personas, pasa todo el tiempo. Yo sí sentí al hombre junto de mí y su mirada, me miraba mucho, pero no pensé nada. Incluso me corrí varias veces y él siempre aparecía al lado, pero eso puede ser normal. Pero al ver el video quedé, como se dice, consternada”.

¿Le había pasado otras veces?

“Pues mira, la semana pasada sentí que un muchacho me tocaba pero con la mano. Yo le dije que por favor se corriera y él lo que hizo fue gritarme, que si no quería ir incómoda no viajara en el metro, y como discutí con él me iban a bajar del metro. Hasta pensé que era sicosis mía”.

¿Presentó la denuncia?

“Ayer por mi voluntad me presenté a la estación de Policía a presentar la denuncia. Estas cosas no se pueden quedar así, las mujeres no podemos ser víctimas de situaciones como esta y que no pase nada”.

¿Qué espera que pase con el acosador?

“Ese tipo tiene que pagar lo que me hizo. El daño sicológico que me hizo nunca se podrá reparar, va a ser muy difícil para mí borrar esto de mi mente”.

¿Habló con el Metro?

“No. Pero al Metro lo voy a demandar también, porque tiene que hacer algo, estas cosas pasan y pasan, los videos se hacen virales, se hacen unos pronunciamientos pero luego todo se olvida y no pasa nada”.

¿Cree que hay fallas en el sistema?

“Estos casos pasan mucho y ellos tienen que hacer algo. Las secuelas que esto deja son muy fuertes”.

¿Qué le dijo su familia, usted tiene hijos?

“Yo tengo 41 años, soy madre de una niña de 14 años y de un joven de 23 que sufre una discapacidad. Estoy separada y vivo con mi padre, que tiene 73 años y es el que ve por mí. Esto pasa en un momento en el que estoy viviendo situaciones muy duras a nivel familiar, pero voy a pedir que un abogado me ayude, porque no voy a dejar las cosas así”.

¿Se ha sentido acompañada adecuadamente en este caso?

“Ayer me tuvieron calmada, en la Policía me dieron aromática, estuve acompañada todo el tiempo por una defensora de los derechos de las mujeres. Pero esto no será fácil. Siento miedo y no sé cómo me voy a subir al transporte público. Yo tengo una situación económica muy difícil y tengo que trabajar para ver por mis dos hijos”.

¿Alguna vez la ha maltratado un hombre, ha vivido alguna situación similar?

“No, nunca, ni desde niña ni en la juventud me pasó nada. Nunca ningún hombre me golpeó ni tampoco intentaron abusos sexuales. Siempre me hice respetar”.