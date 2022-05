En diálogo con EL COLOMBIANO, la rectora del colegio, Anke Käding, comentó que los valores del colegio están ligados a la democracia y la pluralidad. “La respuesta es que rechazamos esa carta. Somos un colegio alemán en Colombia y nuestro propósito, entre otros, es promover los valores de la democracia. Queremos invitar a un diálogo abierto, en el que se respeten los valores. El colegio está basado en el respeto por el otro, la tolerancia. En esto trabajamos en las horas de clase y en todo lo que hacemos. No somos un colegio confesional y somos apolíticos”, precisó la rectora.

En general, los padres de familia de la institución han rechazado la carta inicial.

“Soy papá del Colegio Alemán, donde mi hijo aprende, entre muchas cosas, tolerancia. Claro que las hijas del alcalde tienen derecho a educarse al lado del mío. Que yo no tenga puntos en común con él, no puede afectar a los hijos. La carta no habla ni por el Colegio ni por mí”, comentó Carlos Duque un padre miembro de la comunidad educativa.

La hija mayor de Quintero continuará en la institución y la menor seguirá su proceso de inscripción, que se hace con dos años de antelación.