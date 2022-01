Promotores de la revocatoria dicen que el proceso no se frenó por auto del CNE

Una alocución de Andrés El Gury Rodríguez, uno de los promotores de esta campaña, afirma tajantemente que la revocatoria no se ha suspendido puesto que su grupo está pendiente de que el CNE certifique los estados contables que el pasado lunes ellos subsanaron con unos puntos que hacían falta y quedaron aclarados.

A pesar del auto del Consejo Nacional Electoral -CNE- que busca esclarecer si los promotores de la revocatoria al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, violaron los topes de gastos, el proceso, a juicio de sus líderes, no está suspendido.

Rodríguez, por ello, calificó de gracioso que un magistrado del CNE diga que citará a una audiencia, la cual considera que ya se surtió, “porque el auto dice 2021 por todos lados y si no hicieron cumplir eso no es problema de nosotros y ahora que estamos ad portas venga a hacer este show mediático de decir que se va a suspender la revocatoria”. Sobre la fecha en la que está firmado el auto, EL COLOMBIANO conoció, por parte del CNE, que se debe a un error de digitación y que será modificado en un nuevo auto en el que se arreglará la fecha, aunque no se modificará el contenido.

Agregó que la suspensión de la revocatoria no es cierta, pues es un hecho que el CNE tiene que revisar y firmar los estados contables y “desde el mes de junio pidieron ampliación de versiones en las que todos dimos nuestra aclaración menos al alcalde Daniel Quintero”.