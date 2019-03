Mejoró la calidad del aire luego del primer día del pico y placa

De 4:00 a 10:00 a.m. de ayer, el sistema Metro movilizó 469.680 personas, un 10,34% más que el miércoles 27 de febrero (hace una semana). La hora de mayor afluencia fue entre las 6:00 a.m. y las 6:59 a.m., cuando el alza de pasajeros fue de 17% (122.791 pasajeros frente a 104.983 usuarios del pasado miércoles en la misma hora). El concejal Daniel Carvalho considera que las medidas que se están adoptando en este estado de alerta sí van a tener un verdadero impacto, pero que hubiese sido pertinente que se implementaran desde antes para así evitar la contingencia.