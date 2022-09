“No me dicen qué estaban haciendo en el salón, pero luego me explicaron que eran unos experimentos, pero no que era con líquidos inflamables. Solo lo vi hasta las 6:00 de la tarde, cuando me di cuenta de la gravedad de las lesiones”, expresó este padre de familia.

El hijo de Juan Francisco resultó lesionado el pasado martes en un experimento de Ciencias Naturales, que fue difundido en redes sociales, en el cual se explicaban las mezclas de algunas sustancias. Este resultó fallido porque las llamas se esparcieron por el aula de clases, dejando quemados a los estudiantes que estaban más cerca y a la docente. Ellos sufrieron lesiones de primer y segundo grado.

El secretario Restrepo informó que de los seis lesionados en este hecho, cinco ya fueron dados de alta y reciben atención médica en sus viviendas. La docente recibió una incapacidad de 30 días y los menores de edad reciben acompañamiento necesario para los curetajes.