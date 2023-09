Un asentado, un homeless , un sintecho o un habitante de calle parece lo mismo que un migrante. El viajero o migrante solo vive de una cosa: la astucia y, quizá, de la imaginación . Javier Hernández es uno de los miles de migrantes que pasan a diario por el Urabá antioqueño, no tiene carpa, ni tantas mudas de ropa. Es flaco, chupado, dice que la contextura se la debe a que come lo mínimo, y no por falta de apetito, sino por falta de dinero.

Los inquilinos no se acuestan sobre la arena, usan cartones y plásticos como piso y allí encima un colchón y unas sábanas. Como los demás, esta familia también viaja con lo que puede, una mochila a la espalda, una carpa, ropa, implementos de aseo personal, los juguetes de las niñas y el coche del bebé. En las bancas de la canoa, convertidas en repisas por el ingenio del caparazón , guardan algunos objetos personales y otros que no pueden exponerse al sol como jabones, alcohol y aceite para cocina.

No hay policías, quienes dan instrucciones son hombres con los logotipos de las empresas privadas de transporte, que llaman por apellidos y nombre a los migrantes para entregarles un tiquete. No hay agentes de migración. Al puerto llegan constantemente más migrantes, llegan en taxis con placas de Medellín. Estos servicios suelen ser tomados en la Terminal del Norte de la capital, que tiene conexión directa con el Urabá. Aproximadamente está entra 1 y 2 millones de pesos un taxi directo, se reconocen los logos de Coopebombas en los automóviles y otras aplicaciones que suelen ser utilizadas para el transporte diario en la ciudad .

Hernández cuenta su historia de migrante. Dice que entró por el río Arauca hasta la ciudad de Villavicencio y luego tomó un bus que lo dejó en Bogotá: “Fueron 2 días y medio saliendo desde Guárico y uno más cruzando el río Arauca. Amanecí en la terminal de Bogotá entre unas sillas”. Luego, sin comer cogió un bus para Medellín y allí hizo un trasbordo que lo arrojó en las arenas de Necoclí. “Aquí llegue a las 7 de la noche, viendo para los lados, con mis 60 dólares, ¿y ahora qué hago?”.

“De lo que había traído de Venezuela solo me quedaban 60 dólares”, hace un mes cuando venía para acá, me decían que “cobraban 50 dólares de lancha más 20 dólares por cruzar la selva, pero me lleve la sorpresa de que son 300 dólares y se pagan por adelantado. Te llevan a Acandí, la gente empieza a caminar por la selva para llegar al primer campamento, hasta las 6 de la tarde tienen chance de avanzar, después no se camina más. Aparte, de eso, hay que comprar una carpa. Hay que pasar por otros dos campamentos más hasta el tercer día, cuando se llega a la frontera, ahí me dicen que toca cruzar por un río y te cobran otros 10 dólares”.

Alrededor el muelle de Necoclí existe una pequeña colonia, como una capital internacional, los migrantes duermen en hamacas, en cartones, debajo de canoas y entre piedras del muelle. Al lugar llegan y no “tienen donde quedarse, porque de repente hay mucha contaminación, mucha basura, tanta multitud de migrantes puede traer una enfermedad, hay gripe, fiebre, hay como una fiebre con gripe que hace que la piel de los niños se pele y salga un hongo raro”.