Ministra, estuvo recorriendo el Bajo Cauca con el gobernador Gaviria, ¿qué panorama encontró?

“El panorama, como todos sabemos, es bastante complejo, pero estamos avanzando en entender la problemática en toda su dimensión y en verificar las acciones que el gobierno regional está cumpliendo. También ratificamos el compromiso de fortalecer ese trabajo para avanzar significativamente en frenar la deforestación y en empezar a restaurar la región ecosistémicamente”.

Desde 2021, el anterior ministro de Ambiente venía haciendo una serie de anuncios sobre el megaproyecto de restaurar 110.000 hectáreas degradadas en el Bajo Cauca por la minería, ¿se ha avanzado en algo?

“El proyecto va avanzando. Me pareció importante la red de viveros liderada por mujeres que se ha establecido. Es una iniciativa que genera arraigo social. Ya las mujeres están viendo la actividad como un complemento a sus ingresos y están con un sentido de apropiación. Me parece fundamental que esta red de viveros se esté haciendo con especies nativas. Lo que sí vimos también fueron obstáculos para avanzar en la implementación de este proyecto a una escala más grande, uno de ellos es la tenencia de la tierra y las economías ilícitas que no permiten avanzar en todo el potencial que tiene esta estrategia. Otra cosa interesante fue ver el avance con fincas ganaderas. Ahí podemos progresar mucho más. Pero en el Consejo Regional contra la Deforestación vimos que la escala actual del proyecto versus la realidad de la problemática arroja que todavía no es una escala suficiente. Porque mientras estamos perdiendo 10.000 hectáreas cada año, el proyecto avanza en las 1.000 restauradas aproximadamente. Ahí vemos un gran déficit. Lo que acordamos es que hay que hacer una estrategia más fuerte para controlar la deforestación y empezar en firme la rehabilitación ecológica. Nos llevamos como Gobierno Nacional la tarea de entender más a fondo el problema de tierras para encontrar las vías jurídicas que permitan una intervención de más hectáreas en menos tiempo”.