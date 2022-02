La medida de la autoridad ambiental regirá a partir de este lunes 28 de febrero como prevención ante el incremento de las condiciones dañinas en la calidad de aire de la ciudad en los últimos días.

Por esos días, y mientras mejoran las condiciones ambientales, los vehículos de carga tendrán restricciones para su movilidad según su último número de placa.

Los vehículos de carga, con modelo del 2010 en adelante, no podrán circular entre las 7:00 a.m. y las 8:30 a.m., en la tarde la restricción es entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m.

Para los carros que tengan un modelo anterior al 2009 las restricciones de circulación serán entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m. y en la tarde de 4:30 p.m. a 9:00p.m.

Así quedaron los dígitos (último número de placa)

Lunes: 6, 7, 8 y 9.

Martes: 0, 1, 2 y 3.

Miércoles: 4, 5, 6 y 7.

Jueves: 8, 9, 0 y 1.

Viernes: 2, 3, 4 y 5.