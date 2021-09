Una vez activada la funcionalidad, el usuario ciclista o de monopatín podrá ingresar a las estaciones por la puerta de servicio cuando lleve consigo su vehículo y abordar los trenes y cables (con excepción de Arví) en los horarios estipulados para ello.

Estos comprenden de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 12:00 m. y de 8:00 p.m. hasta el fin de la operación comercial; sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 4:00 p.m. hasta el fin de la operación comercial; y domingos y festivos durante toda la operación del Metro.

Quien viaje con su vehículo deberá ingresar por la puerta de servicio solo. En caso de que no lleve su bicicleta o monopatín deberá acceder por los torniquetes.

El Metro también aclaró que las bicicletas plegables pueden ingresar todos los días y en todas las líneas.

De acuerdo con la entidad, esta acción refuerza la integración del Metro de Medellín con medios de transporte sostenibles, y suma esta facilidad a otras como la disponibilidad de biciparqueaderos en las estaciones Niquía, Bello, Industriales, Poblado, Aguacatala, Envigado, Itagüí, La Estrella, Suramericana, Estadio, Floresta, Santa Lucia y La Aurora, así como la integración de la Tarjeta Cívica con EnCicla.