Así es moverse en vehículos eléctricos por el Aburrá

Recorre el Valle de Aburrá. “Me decían que los carros eléctricos no subían la lomas, pero lo hacen como cualquier otro. Me siente feliz con él y sobre todo porque estoy poniendo un granito de arena para mejorar el aire”, dice plenamente convencida.

Son cinco meses que lleva con un automóvil eléctrico y no se arrepiente. Tiene una especie de transformador en el parqueadero del edificio en el que vive y cuando no lo carga ahí lo hace en una de las estaciones de EPM o Celsia, que existen por toda la ciudad.

Tomar la decisión de tener un carro eléctrico fue para Manuela Carrasco (foto) sencillo. Acepta que buscaba uno de gasolina, pero cuando conoció las ventajas que le daba moverse en un vehículo que no fuera de combustión, no lo dudó.

Así, en 2017, decidió dejar su moto de gasolina y comprar una eléctrica, con la motivación de ahorrar costos y contribuir con la calidad del aire. “Pago 700 pesos por carga y cada carga son 70 kilómetros de autonomía. Todos los días me muevo del municipio de Caldas a Medellín, y eso son 30 km, es decir, no me gasto ni los 700 pesos, eso es como 15.000 pesos al mes”, comentó.

Un reciente viaje a España le cambió al abogado Juan José Correa su percepción de la movilidad en Medellín.

Hasta ese entonces, como la mayoría de ciudadanos de esta contaminada urbe, se desplazaba en carro de su casa en la Loma del Esmeraldal a su lugar de trabajo. También, acepta, dependía del automóvil para visitar a sus padres, amigos o ir a un centro comercial. “En España me di cuenta que la gente se mueve en bicicleta o transporte público. El carro allá, y en muchos países europeos, no representa estatus para la gente, como sí sucede en Colombia”, apunta. Al llegar del viejo continente, a finales del año pasado, y ser testigo de la contaminación del aire en Medellín, Juan José reflexionó sobre cómo podía contribuir con un mejor ambiente. Así, luego de investigar sobre la mejor manera de ser usuario de la movilidad sostenible, decidió subirse a la bicicleta eléctrica. Averiguo durante dos meses estilos, precios, rendimiento y marcas. “Algunas personas me decían que era complejo moverse en bici, que la topografía no ayudaba y que era peligroso por la agresividad en las vías”, anota. Las cuentas de Juan José justificaron su decisión: “en mi carro, al año, con gasolina y Soat son 7 millones de pesos. A la bici lo único que le cambio es la pastas de frenos”, concluyó.

Las bicicletas de pedaleo asistido cuentan un motor eléctrico que solo funciona cuando se pedalea, por eso tienen una velocidad máxima de 25 km/h y no cuentan con acelerador. Su potencia no supera los 350 vatios. La carga de estos vehículos puede oscilar entre cuatro y seis horas, y se puede hacer en un tomacorrientes de 110 voltios. Hace unos meses, la Universidad Ces implementó un programa de préstamo de estas bicicletas para facilitar los desplazamientos hasta su sede y contribuir al ambiente. De acuerdo con datos de expertos de EPM, una carga puede costar 200 pesos en un estrato cuatro, incluso menos, porque el kilovatio cuesta 500 pesos, y la potencia de estos vehículos es de apenas la tercera parte.