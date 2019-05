Restricción de tránsito de buses en Bello afecta a tres municipios

En redes sociales la ciudadana Deisy Correa cuestionó la decisión y pidió que la secretaría de Movilidad de Bello explique, con estudios en mano, si la medida sí tiene un interés técnico y no económico. Hasta ahora no ha habido una respuesta oficial a su pregunta.

Los conductores de las rutas intermunicipales también están inconformes con la prohibición, pues los usuarios están desistiendo de sus viajes. “Todo esto me afecta mucho porque el 60 % de la gente que se sube al bus viene a trabajar a las empresas (que tienen sede) en Bello, como Postobón y Cotrafa”, dijo Luis Carlos Hernández Muñoz, conductor de Copacabana.

Las secretarías de Movilidad de Copacabana, Girardota y Barbosa elevaron su voz de protesta por el cambio que, además, implica sanciones de 15 salarios mínimos diarios ($414.060) para los infractores.

Juan Fernando Rojas, secretario de Movilidad de Girardota, explicó que solicitaron una reunión para discutir la problemática. La cita era el jueves, pero una visita del presidente Iván Duque obligó a posponerla hasta el próximo lunes.

“Vamos a proponer al alcalde de Bello que a los municipios hermanos del área metropolitana, que por costumbre y arraigo tienen familia en todo el municipio, nos deje pasar por la autopista”, dijo.

La Alcaldía de Bello informó que la propuesta está siendo analizada pero que no habrá un pronunciamiento oficial hasta que no se realice la reunión. Mientras eso ocurre, los agentes de tránsito recibieron la orden de no impartir multas económicas sino comparendos pedagógicos a los conductores de buses públicos que infrinjan la norma.