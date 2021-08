La Concesión Túnel Aburrá Oriente informó que durante la mañana de este lunes 30 de agosto un deslizamiento de tierra obstruyó el carril de descenso de la avenida Las Palmas.

El alud se produjo a la altura del kilómetro 11 + 200, cerca al colegio The New School, y no dejó personas fallecidas ni lesionadas.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que se habilitó un contraflujo en la calzada disponible, para permitir la movilidad en sentido Oriente – Occidente.

Por esta razón, agregó la entidad, se presentaba alta congestión vehicular durante la mañana de este lunes.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), señaló que tras una visita al sitio, un equipo técnico descartó que una vivienda ubicada cerca a la zona del derrumbe estuviera en riesgo.

Tras esta emergencia, Las Palmas se sumó a la lista de ejes viales antioqueños afectados por movimientos en masa.

Según confirmó la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, otros corredores afectados son la vía Anorí – El Limón y la vía a Ituango, en donde se desarrollan trabajos de remoción de material.

“Tenemos una temporada de lluvia que ha sido atípica. Ha caído una cantidad de precipitaciones que no nos esperábamos y los niveles de saturación del suelo son altos”, explicó Gloria Amparo Alzate, subsecretaria operativa de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia.

La entidad recomendó transitar con precaución por las vías del departamento.