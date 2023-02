Los hechos sucedieron el pasado 29 de enero. Valentina Echeverry, quien sería una de sus más recientes víctimas y quien publicó su testimonio en redes sociales, contó que a las 11:00 de la noche “John Jairo”, el conductor de un vehículo Renault Duster Oroch de placas KUP-639, la recogió en la Villa de Aburrá, sobre la avenida 80.

El trayecto hasta su casa, dijo, no tardaba más de cinco minutos y durante el viaje el conductor actuó de forma normal, “aunque se me hizo curioso que en repetidas ocasiones me preguntó que cómo me sentía”, relató Valentina. Ella estaba bien, no había tomado bebidas alcohólicas, “tenía sus cinco sentidos”, agregó.