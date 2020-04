Municipios del sur buscan frenar paso a contagios

En su vecino Sabaneta, el cierre de fronteras se empezó a aplicar ayer martes a las 7:00 a.m. El alcalde, Santiago Montoya , determinó que la única vía de salida y entrada es la avenida Las Vegas, donde se instaló un puesto de control acompañado con personal médico para tomar registros de temperatura y de síntomas a las personas que podrían ingresar (las cobijadas por las excepciones), “para que nadie se nos vaya a meter sin haber sido revisado antes”, indicó.

“O sea que el 85 % de nuestros infectados se contagiaron afuera y eso me da razones para establecer este plan y un pico y cédula diferente”, dijo Espinosa. Agregó que así sus ciudadanos no van a salir a otros municipios, porque van a encontrar pico y cédulas diferentes.

A Santa Fe de Antioquia lo cruza la troncal a Urabá, una vía nacional de difícil control. El alcalde, Felipe Pardo, señaló que su municipio, desde el puente sobre el río Tonusco hasta la salida, tiene 8 kilómetros de vía con más de 20 ingresos. Y de la vía que comunica con Bolombolo, le tocan 20 kilómetros, con salida a cuatro vías secundarias y terciarias.

“Ese control no es fácil, me tocó contratar 12 guardas de tránsito más. Solo me enviaron de apoyo 12 policías y esto requiere más despliegue, necesito refuerzos”, advirtió.

Desde la cuarentena hasta ayer han devuelto 400 vehículos y se han impuesto 72 comparendos. El alcalde defendió la medida porque le ha permitido seguir sin infectados.

En Rionegro el alcalde Rodrigo Hernández, expresó que tiene seis puestos de control para restringir el ingreso.

“La medida ha sido efectiva, hemos impedido ingresar personas que pretendían hacerlo sin los permisos ni autorizaciones y ni tenían pico y cédula”, explicó sin dar una cifra de vehículos devueltos ni sancionados.

En Oriente las localidades no han unificado un pico y cédula común. Ayer estudiaban la posibilidad de habilitar una especie de ruta de la salud que pueda ingresar a los municipios para transportar personal médico .