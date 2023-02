“El domingo pasado fue la última vez que hablamos en la clínica y me dijo que estaba mejor, que estaba mejorando; le dije que mucha gente lo queríamos”, agregó.

Vivía en una habitación en Ayacucho en el centro: allí tenía la cama, el maquillaje, la ropa y un bafle. No más. Vivía solo. Según Orozco, estuvo hospitalizado desde hace dos semanas.

La última vez que se supo de él fue hace 20 días. “No tenía cédula, ni correo electrónico, ni cuenta bancaria; no tenía celular , absolutamente nada. La única manera de encontrarme con él era en las calles, en Junín, esa vez que hablamos me dijo que tenía mucho miedo de morir solo”, dijo María Flor Orozco, gestora cultural y amiga de Peña.

En testimonios entregados al canal TeleMedellín en días pasados, José Daniel manifestó que no sabía qué enfermedad tenía y en sus últimas presentaciones salía con unas sandalias y cubría sus pies con medias, ya que se le dificultaba ponerse los zapatos que complementaban su atuendo artístico.

“Me dan muchos cólicos, me tiembla la pierna en la pantorrilla, se me hinchan los pies, no puedo mantenerme mucho de pie”, le relató a este medio de comunicación en una de sus últimas presentaciones en Junín.