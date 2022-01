Niegan otra tutela sobre supuesta suplantación de firma para revocatoria de Quintero

Ante la denuncia, la misma Registraduría respondió que no hubo vulneración a los derechos en este proceso y que se cumplió bajo los estándares técnicos requeridos para estos casos. Asimismo, en el fallo puede leerse que “no es dable determinar si existe o no suplantación, puesto que la Registraduría no es la entidad competente para decidir si se presentó o no un hecho punible, siendo la Fiscalía la entidad competente para investigar el presunto delito”.

Además, de acuerdo con la decisión del juez, no es posible establecer que la Registraduría vulneró un derecho, pues actuó conforme a la normativa vigente en esta materia y la Constitución. De hecho, el órgano electoral le envió a Gómez la copia de la lista donde aparecía supuestamente la firma de su familiar para que interponga denuncia ante la Fiscalía si así lo desea.