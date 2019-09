No habría más corridas de toros en Medellín

Aunque el manifiesto menciona las cabalgatas, su principal foco es la tauromaquia, pues las cabalgatas en Medellín fueron reguladas por el Acuerdo 104 de 2013 del Concejo, que extremó las medidas a cumplir por los organizadores, lo que desestimuló su realización. Con base en dicho Acuerdo, la alcaldía ha exigido que el número de equinos no sobrepase los 2.000, que los participantes usen monturas adecuadas y caballos en buenas condiciones y que se garantice asistencia médica veterinaria todo el trayecto. No se permiten equipos de sonido en los caballos y deben habilitarse tribunas y palcos organizados. No pueden participar personas bajo los efectos del licor.