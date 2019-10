Nuevo revés judicial de Antioquia en el litigio por Belén de Bajirá

En un fallo del 1 de octubre que fue notificado ayer, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca instó a la Gobernación de Antioquia y al gerente de Catastro departamental a entregarle al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) las bases de datos catastrales que poseen de los corregimientos de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo, en el Urabá.

Para ello, el ente administrador de justicia estableció un plazo de 10 días después de la notificación del fallo para que el gobierno departamental le entregue los datos al Igac, pues según lo definió en el fallo, el no suministro de la información atenta contra los derechos fundamentales a una administración pública servicial y al debido proceso del municipio de Riosucio (Chocó), al que se encuentran adscritos los mencionados corregimientos.

Además, el llamado de atención no fue solo para la administración del departamento, sino para el Tribunal Administrativo que le ordenó al Instituto Geográfico, en un plazo que no supere los dos años, “realizar completamente las actuaciones y operaciones administrativas de formación, actualización y conservación del catastro de los corregimientos de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo”, incluso en los sectores que no comprenda la información que le sea suministrada por catastro departamental en respuesta al fallo.

En el mismo documento, el tribunal calificó de “preocupantes las criticadas omisiones atribuibles tanto al gobernador de Antioquia y al gerente de Catastro, como al director general del Igac, pues han limitado al municipio de Riosucio (departamento del Chocó) el ejercicio de los derechos conferidos por el artículo 287 de la Constitución Política”.

Lo anterior lo estableció en virtud de que, por la falta de un acuerdo para la entrega de la información catastral entre la Gobernación y el Igac, la administración riosuceña se ha visto limitada en sus facultades constitucionales de administrar sus recursos y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los propietarios de los inmuebles de los mencionados cuatro corregimientos.

Para concluir, el pronunciamiento del tribunal reiteró la pertenencia de Belén de Bajirá al departamento de Chocó. “(...) los corregimientos del municipio de Riosucio (Chocó), denominados Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo, los cuales legalmente forman parte del departamento del Chocó, como se observa en el mapa oficial de esta entidad territorial (Igac)”, concluyó la providencia.