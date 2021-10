Junta directiva de EPM respaldó al gerente Carrillo en caso de nulidad

Sumado a esto, Conconcreto, una de las compañías del consorcio constructor de Hidroituando, se acogió a la ley de reorganización empresarial, dado el impacto financiero negativo que tuvo el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría, que conmina a pagar $4,3 billones a 26 personas y empresas implicadas en la contingencia. A ese mismo proceso de insolvencia ya se había sometido Coninsa Ramón H, también integrante del consorcio.

Ayer hubo una reunión de emergencia en la Casa de Nariño, con delegados de la Presidencia de la República, los entes de control, EPM y la Alcaldía, entre otros. El propósito era buscar consensos y soluciones al problema., pero al final siguieron los desacuerdos.

En la cumbre no estuvo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien trinó en Twitter: “La solución en Hidroituango ha sido, es y será, como debe ser: el pago por las compañías de seguros”.

A lo que el alcalde de Medellín y presidente de la junta de EPM, Daniel Quintero, respondió: “No señor Gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones). ¿Por qué lo deberían pagar los ciudadanos?”.