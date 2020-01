Seis retos que tiene Hidroituango en 2020 para encarrilarse

El afluente pasó de 2.500 metros cúbicos por segundo (m3/seg.), caudal habitual en época de lluvias, a 6.000 m3/seg. A las cuatro horas se obstruyó de forma natural y desde entonces permanece así. Actualmente se adelanta la instalación de micropilotes (elementos para las cimentaciones que son resistentes a los esfuerzos de la estructura) y de unas esferas que harán las veces de un “bypass” para garantizar la conducción de un caudal que no supere los 10 m3/s que circulan actualmente por este túnel y, de esta manera, poder ingresar personal y maquinaria desde aguas abajo para realizar el trabajo del tapón definitivo de concreto que tendrá 22 metros de largo y 14 de altura (como un edificio de cuatro pisos) por 14 metros de ancho. “Esperamos que entre marzo y abril tengamos claro ese camino (el pretaponamiento) para culminarlo antes de mitad de año. Eso evitaría que se nos llegue a destaponar ese túnel que puso en riesgo a las comunidades en mayo de 2018”, contó Giraldo Jiménez.

Uno de los frentes de obra es el pretaponamiento y taponamiento definitivo del túnel derecho de desviación, el cual se encuentra derrumbado en un área de cerca de 400 metros. Cabe recordar que este túnel se destaponó de forma no controlada durante cuatro horas (entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.) el sábado 12 de mayo de 2018, lo que generó una creciente de casi tres veces el volumen habitual del río Cauca que se llevó dos puentes y dejó 600 damnificados aguas abajo.

Sellar de forma definitiva la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), el mismo túnel que colapsó entre el 28 y 30 de abril de 2018 y generó la emergencia en Hidroituango, es otra de las prioridades de este año. Este tercer túnel surgió en 2014 como una solución para recuperar el retraso de un año que tenía la desviación del río Cauca. El hecho de mayor notoriedad fue el colapso de su estructura, lo que marcó el comienzo de la contingencia. Para conocer la causa física del taponamiento de la GAD, EPM contrató un estudio técnico a la firma noruego-chilena Skava Consulting, presentado en marzo de 2019. La causa física probable que inició el colapso sería la erosión. Esta fue progresiva en una zona donde se conjugaron la presencia de discontinuidades geológicas (cizalla) en el piso y el sector de mayor potencial erosivo. Leonardo Bustamante Vega, gerente de Ingeniería de Skava Consulting, explicó en ese entonces que “esta zona de cizalla no fue tratada ni protegida en el piso del túnel por un diagnóstico deficiente en la etapa de asesoría durante la construcción”. En 2019 se cerraron las dos compuertas de la GAD (21 de mayo y 18 de diciembre). Esto permitirá el ingreso del personal y la maquinaria desde aguas abajo a través de la descarga No. 4, para construir durante el primer semestre de 2020 el tapón definitivo de concreto que tendrá unas dimensiones de 22 metros de largo y 14 de diámetro.

Once meses después de cerrar la segunda compuerta de captación y de cortar 271 días de flujo de agua por la casa de máquinas —la desviación del caudal del río Cauca se dio entre el 10 de mayo de 2018 y el 5 de febrero de 2019—, la inspección de los daños en las estructuras subterráneas de Hidroituango avanza en 90 %, según Giraldo Jiménez. Hasta ahora se han encontrado afectaciones en un 20 % del complejo de transformadores, almenaras y túneles adyacentes.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expidió la resolución 820, en junio de 2018, la cual suspendió las actividades relacionadas con la etapa de construcción regular del proyecto. Esta medida no involucra la ejecución del plan de seguimiento y monitoreo ni las actividades, obras, trabajos y en general todas las medidas ambientales establecidas a partir de la contingencia. La sanción se mantendrá, según la resolución, hasta tanto EPM contrate peritos que emitan un dictamen sobre las condiciones de estabilidad de las obras principales. Ese dictamen debe ser emitido por expertos que no tengan ningún vínculo o subordinación con EPM, ni hayan participado en etapas previas de estudios y diseños o construcción, intervención o supervisión de las obras asociadas. El informe está siendo realizado por la firma suiza Pöyry. Dicho peritaje, espera EPM, sea entregado a la Anla entre febrero y marzo porque la firma “ha solicitado más información, se ha reunido con expertos que han venido al proyecto a revisar la presa y el macizo, y también se ha reunido con el board (de asesores de EPM)”, según Giraldo. La Anla se tomaría más de tres meses revisando el estudio solicitado hasta que tome la decisión o no de levantar la orden de suspensión de obras regulares. Como condición para levantar la medida, la Anla espera información que le permita tener certeza científica de condiciones de riesgo que puedan derivar sobre el ambiente y la infraestructura. La decisión se tomaría a mediados del año.