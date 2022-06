Esta vez, sin embargo, hay varios ingredientes que sazonan la polémica. En abril pasado, la Alcaldía le respondió a EL COLOMBIANO que la base de datos de la aplicación Medellín Me Cuida, que recaudó los datos de más de tres millones y medio de personas, se destruiría una vez terminada la pandemia. Eso es muy ambiguo, pues no está claro qué se considera como el “fin de la pandemia”.

Camacho hacía parte de la Fundación Karisma —encargada de proteger los derechos humanos en el mundo digital— desde donde le hicieron seguimiento a la plataforma Medellín Me Cuida. Según lo estudiado, la plataforma no tuvo una política clara de protección de datos, algo que fue denunciado también por concejales de Medellín como Alfredo Ramos y Daniel Duque.

Para la abogada Lucía Camacho, experta en manejo de datos, el actuar de la Alcaldía no es transparente. “Es una mala práctica que se amplíe el espectro funcional de la información. Es decir, que si en un comienzo se recogió con un fin, después se cambie la finalidad. No se advierte claramente a la gente en qué se van a utilizar los datos”, precisó la abogada.

Quedan dudas sobre cómo se utilizarán en particular los datos para el “fortalecimiento” de los programas sociales. Durante la pandemia, a Medellín Me Cuida se le cuestionó, precisamente, la entrega de las ayudas a las familias más vulnerables. Según el observatorio Medellín Cómo Vamos, la estrategia fue insuficiente y no satisfizo a los que más lo necesitaban.

Promesa incumplida

Es importante recordar que la actualización de la base de datos nació de un incumplimiento de la Alcaldía. El 28 de julio del año pasado, Daniel Quintero dijo que los datos serían eliminados el 31 de diciembre de 2021 y que, una vez hecho eso, se preguntaría a las familias si estaban dispuestas a actualizar los datos para la conformación de una nueva plataforma.

Eso es precisamente lo que está pasando ahora, solo que seis meses después de haberse incumplido la promesa inicial. Por estas contradicciones, a la Alcaldía se le ha cuestionado el manejo de los datos de los ciudadanos. El concejal Daniel Duque, uno de los citantes al debate sobre Medellín Me Cuida, ha dicho que la administración no ha brindado garantías de seguridad sobre el manejo de los datos.

Estas páginas quedan abiertas para que la Alcaldía explique en detalle las razones de la actualización y el inesperado cambio de la finalidad de los datos recogidos