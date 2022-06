Lo que responde Osvaldo Isaza Meneses, secretario de Infraestructura y coordinador de Gestión del Riesgo en Copacabana, es que se le ha hecho un monitoreo constante a la falla. Aunque expresa que ha crecido la zona impactada, no se cuenta con un número aproximado en metros. “Estamos en proceso de decretar nuevamente la calamidad pública, que se nos venció en 2020, por recomendación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”.

Aunque en noviembre de 2019 se contrató un estudio de $1.000 millones, Juan Camilo y Rodrigo afirman que no se han ejecutado las iniciativas de mitigación planteadas a partir de la información obtenida en ese momento.

Pero también ponen de presente sus casos: los papás de Juan Camilo tuvieron que dejar la casa en la que vivían, después de que allí se declarara la emergencia en 2019 por un movimiento en masa de 40 hectáreas que dejó entonces a 112 familias afectadas (el saldo, a hoy, es de 170 familias); Rodrigo permanece en la zona, pero las grietas ya llegan hasta su casa. Dice que no tiene para dónde irse: que aguantará hasta el último momento.

Sobre las obras de mitigación, agregó, que no todas las entidades afectadas están comprometidas con la gestión de la falla. Los recursos necesarios llegan a los $140.000 millones, pero el Municipio no los tiene: el presupuesto anual para su gestión del riesgo es de $5.000 millones. “Esas entidades han estado al vaivén de las circunstancias. No se ha concretado el apoyo”.

Desde Comfama, sin embargo, claman porque las demás entidades pongan de su parte: “Que se busquen los recursos para ejecutar las obras que se recomendaron en el estudio y así poder habilitar los servicios en el parque. La intervención debe ser global y no particular para que haya durabilidad”, invitó Puerta.