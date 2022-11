Hay que decir, para ser justos, que el evento de la Gobernación no fue el primero en levantar quejas. De hecho, desde 2019 hay reclamos por el uso del espacio, por ejemplo, con los alumbrados navideños. Federico Gutiérrez, que fue candidato a la Presidencia, celebró el cierre de su campaña el pasado 23 de mayo en Parques del Río. Cientos de sus seguidores llegaron hasta el lugar y, entre consignas, animaron su candidatura.

Un grupo de vecinos de Conquistadores —que prefirió que sus nombres no se revelaran— contactó a EL COLOMBIANO para poner de manifiesto varias quejas que, dicen, llevan años exponiendo sin que se les preste atención. Pero el evento de la Gobernación los puso a reflexionar sobre la utilización del lugar. “Creemos que este es el punto de partida para que más eventos de este tipo lleguen al parque. Este es un lugar que fue pensado para fomentar la biodiversidad y la tranquilidad. ¿Cuál es, entonces, la vocación de Parques del Río?”, se preguntó uno de los vecinos.

Un grupo de vecinos del parque se ha cansado de mandar derechos de petición a la Alcaldía sobre el uso que se le debe dar al espacio. La idea de ellos no es que no se hagan eventos, sino que se preste para “eventos de más pequeño formato”. Uno de ellos dijo: “Nosotros hemos propendido porque se hagan encuentros culturales, por ejemplo, algo que le sirva a la gente. No todo puede ser rumba, bulla y trago”.

Otros males

Las quejas sobre los eventos masivos no son más que la punta del iceberg de lo que pasa en Parques del Río. Con fotos en mano, los vecinos denuncian cómo en los alrededores se acumulan las basuras, cómo se parquea sin control en las calles residenciales, cómo han llegado cada día más habitantes de calle.