Así será el paso controlado y alterno todos los días en la Troncal del Café afectada por derrumbe

La medida se acordó con paso controlado entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m., de lunes a sábado, y los domingos desde las 6:00 a.m. hasta el mediodía, solamente para vehículos con peso mayor a 3,5 toneladas y de pasajeros.

Entre tanto, también se acordaron pasos alternos para estos mismos vehículos, así: en el sentido Quibdó-Medellín será desde las 6:00 a.m. hasta las 7:15 a.m., mientras que en el sentido Medellín-Quibdó será desde las 7:15 a.m. hasta las 8:30 a.m., según informaron de forma oficial desde el Invías.

Asimismo, indicaron que se mantienen todas las capacidades de la entidad en las labores de remoción de material caído sobre la vía, que es de 14.000 metros cúbicos, para lo cual trabajan más de 40 personas apoyados por 20 máquinas, con coordinación del equipo especializado de obra e interventoría.