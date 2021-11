La ira de Quintero por reunión de concejales para decidir mesa directiva

La seguidilla de mensajes del alcalde dejó un saldo de seis trinos en menos de dos horas: uno fue corregido porque había escrito “casuela” en vez de “cazuela”. En ellos indicó que respetaría la decisión que tome el Concejo sobre la mesa directiva, tildó de uribista a Carvalho, celebró la unión del uribismo y la coalición de la esperanza, deseó que esta alianza no lleve a la ciudad a perder $4 billones y lamentó que el concejal Luis Bernardo Vélez, del movimiento Independientes, estuviera en la reunión.

De inmediato, Carvalho le contestó en tono irónico que él había pedido cazuela de fríjoles y confirmó que la reunión sí tuvo lugar. Mientras tanto, en el Concejo estaba finalizando una sesión plenaria en la que el último que tuvo la palabra fue el concejal Alfredo Ramos, del Centro Democrático, lo que dio cuenta de que no toda la bancada de esta colectividad estaba reunida a la hora indicada por Quintero. De hecho, Ramos no asistió.

La encerrona que protagonizaron ayer 10 de los 21 concejales para definir la mesa directiva de la corporación dejó en evidencia el desespero del alcalde Daniel Quintero por evitar que la oposición quede al frente de los destinos de la corporación el próximo año y con ello se haga un control político real que no se ha evidenciado en los 22 meses de gobierno.

En los casi dos años de gobierno la tendencia ha sido contraria. En 2020 la mesa directiva estuvo conformada por Luis Bernardo Vélez (Independientes) en la presidencia, Dora Saldarriaga (Estamos Listas) en la vicepresidencia primera, y Carlos Alberto Zuluaga (Partido Conservador) en la vicepresidencia segunda. Para entonces, Vélez y Saldarriaga no se habían distanciado de Quintero.

De cualquier forma, algunos dicen que si se elige un presidente opositor o crítico con la administración se estaría rompiendo un acuerdo al que llegó la coalición al inicio del cuatrienio, según el cual John Jaime Moncada, del partido Conservador, se quedaría con esta dignidad en 2022. Sin embargo, su salida tras un fallo judicial en un caso de inhabilidad por parentesco, dejaría con esa opción a Juan Ramón Jiménez, Lucas Cañas y Babinton Flórez.

No obstante, otros consideran que no se violaría pacto alguno por dos razones. La primera porque el acuerdo se habría hecho con Moncada y no con la bancada conservadora. La segunda porque dicho acuerdo lo hizo la coalición, la cual ha sufrido cambios desde que Quintero asumió el poder.

Varios de los que lo apoyaron en principio se han alejado, sin contar que el Centro Democrático se declaró en oposición, aún cuando internamente ha tenido diferencias por el apoyo al alcalde (ver módulo).

Solo cabe esperar qué pasará hoy en el recinto y cuáles serán los efectos de la reunión que tanta ira le ocasionó al alcalde Quintero.