Quintero se refería a la organización Presencia Colombo Suiza, en la cual figuraban como miembros de la asamblea los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, así como su esposa Lina Moreno, y que recibió cerca de $4.630 millones en la pasada administración de Federico Gutiérrez.

El mensaje fue respondido por el representante a la cámara por el Centro Democrático Juan Espinal quien indicó que la fundación Presencia Colombo Suiza, es una entidad sin ánimo de lucro “que lleva más de 40 años sirviendo bien a Medellín”. “Debería mejor responder por los presuntos hechos de corrupción de su administración, ¡no desvíe el debate!”, añadió Espinal.

Otro que replicó fue el expresidente Uribe, quien escribió que “solamente a un bribón se le ocurre comparar la Fundación Presencia Colombia Suiza, que ha servido 40 años a Medellín, con su Gobierno ladrón”. Uribe Vélez siguió escribiendo que “No he robado, ni preferido contratistas y he generado austeridad en el sector público. Aquí un testimonio sobre la austeridad en la Gobernación de Antioquia”.