Pequeñas hidroeléctricas, ¿una idea que quedó grande?

Mauricio Tobón Franco, quien gerenció el Idea entre 2015 y 2018, explicó que aunque el proyecto de PCH se pensó como alternativa de diversificación de las finanzas departamentales, la crisis de Hidroituango pasó factura.

“Con los recursos que se recibirían, el Idea iba a financiar más PCH en Antioquia, de acuerdo a las licencias que poseía Genmás. La contingencia obligó a abortar el proyecto de financiación”, señaló.

Luis Oliverio Cárdenas, exgerente de Genmás (2015 - 2018) detalló que la empresa esperaba recibir el 35 % de las ventas futuras de energía de Hidroituango, (unos $350.000 millones de los $1,4 billones estimados), para pagar nuevos proyectos de energía. “Al no tener esos recursos, ¿de dónde más se saca plata? ¡Pues del Idea!, pero la generación de energía no es el único proyecto que la entidad tiene, entonces eso afectó el plan”, añadió.

A eso se sumó que el negocio no es de corto plazo. Cárdenas puso como ejemplo la central de Alejandría para la que se hizo un crédito de $69.000 millones con la banca privada, con un acuerdo de pago por ocho años.

“La fuente de ingresos de esta empresa es la generación de energía. Entonces tengo dos años de construcción y empiezo a generar, pero tengo ocho años de deuda por pagar. O sea que antes de 10 años no voy a tener ingresos, a menos que construya con plata propia”, precisó.

Eso en parte explicaría por qué hasta hoy Genmás no ha dado ganancias. Pero hay que aclarar que la actual administración no ha divulgado los resultados de 2019, pues no han sido aprobados por la asamblea de accionistas.