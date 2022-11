En el barrio Robledo El Diamante hay tres personas en silla de ruedas que no pueden salir de sus casas. Ronald Berrío, uno de ellos, estuvo 15 días sin siquiera asomarse, pintando una pared para olvidar el encierro. La razón del confinamiento no es la limitación física. No pueden salir porque la calle 78, hacia donde dan sus casas, lleva dos meses abierta, recubierta por un plástico resbaladizo, mientras unos obreros adelantan su remodelación.

Lo preocupante es que el contratista no fue seleccionado solo para repavimentar esa calle. El consorcio ganó una licitación pública para el mejoramiento de vías de concreto y adoquines en los barrios altos y zonas rurales de Medellín. De hecho, en Robledo, muy cerca de la calle 87, tienen otras dos cuadras abiertas. El contrato firmado por el consorcio tiene un valor de 6.047 millones de pesos, que no es un costo mejor.

El drama

Más allá de los problemas contractuales, los habitantes del barrio están viviendo un drama. Ronald Berrío está en silla de ruedas y se dedica a lavar motos cerca de su casa: “Un muchacho me da una mano, pero las ruedas se nos atrancan en el pantano. Es muy peligroso y hasta he perdido citas médicas por no poder salir. He pasado hasta 15 días sin poder salir de la casa por esta situación. Me estaba enloqueciendo encerrado”.

Unos metros más abajo vive William Fernando Piedrahíta, quien cuida a una señora que lleva cinco años en cama, víctima de un derrame que la dejó sin movilidad. Cuando los obreros se habían ido, la mujer sufrió una descompensación. “Como es tan pesada, intentamos sacarla, pero no pudimos. Está acá atrapada y nosotros no podemos hacer nada. Si le pasa algo, está a su suerte”, relató William Fernando.

Las demoras de las obras, los rumores de pagos incumplidos esfumaron el sueño de tener una calle nueva. Ese sueño se convirtió en pesadilla y nadie los ayuda a escaparse de ella