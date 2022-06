El exconcejal Santiago Jaramillo, expulsado del Centro Democrático en 2018, anunció que en octubre de este año renunciará a Telemedellín, donde es contratista. Con firmas consolidará una candidatura y dijo que no ha dejado de trabajar en su proyecto político Consenso, con el que no pudo aspirar a la Alcaldía en 2019, pues no tenía recursos para pagar la póliza de seriedad.

Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de Medellín, anotó que tras participar en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez, contempla la posibilidad de lanzarse, como un sueño que tiene, pero que debe materializarse tras un acuerdo con su equipo político: “Estamos viendo el desastre que tiene la ciudad por culpa de Daniel Quintero y el sueño es mejorar la salud, educación, seguridad y volver a unir a los distintos sectores”.

El exsecretario de la Juventud de la actual alcaldía, Alejandro Matta, también está en el sonajero, aunque tampoco es una decisión tomada. Explicó que una eventual candidatura suya depende de si se logra un consenso tras la articulación de las fuerzas alternativas de la ciudad.

“Vengo siendo un líder de lo que podría llamarse la nueva izquierda en la ciudad y creemos que las candidaturas se construyen de manera popular, comunitaria, democrática y con procesos de base; no que uno se autodesigna como candidato”, sostuvo y añadió que prefiere que la candidata que salga de dicho consenso sea mujer, pero no descarta que podría ser él.

Hablando de ellas, también suena Juliana Martínez, la primera secretaria de las Mujeres que tuvo la actual Alcaldía y uno de los perfiles más técnicos que ha tenido el gabinete. Contó que varias personas le han propuesto que se lance, pero que aún no ha tomado una decisión.

Otro interesado, pero indeciso es César Hernández, gerente de Metroplús, director de Planeación y gerente de la EDU en la alcaldía de Gutiérrez. Señaló que está concentrado en su trabajo en el sector privado, pero que no descarta participar, con la misión de “rescatar a la ciudad de la actual gestión”, para lo cual se rodearía de los mejores. Tiene un pendiente con la candidatura: en 2019 no pudo lanzarse porque no logró el umbral de firmas avaladas entre casi 150.000 que presentó en la Registraduría.

Aunque en este momento no es su prioridad, Felipe Vélez, líder del colectivo Medellín Vuelve a Brillar y director de Planeación también en el gobierno de Gutiérrez no descarta la opción de presentar una candidatura. Aclaró que es temprano para decidir y que está concentrado, con su equipo de trabajo, en lograr que Medellín recupere su liderazgo: “Hemos recibido con mucho honor y gratitud la propuesta, pero eso no es el tema que nos ocupa, estamos concentrados en el proyecto de trabajar por Medellín; este no es el momento de pensar en candidaturas”.

El exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo, hoy parte del equipo de empalme de Antioquia con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, tampoco ha asegurado si será candidato. Varios dan por hecho que será el llamado a defender la continuidad del gobierno Quintero.