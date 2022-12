“Usted se comprometió en ese acto a cumplir todas las órdenes de la Corte Interamericana y nosotros creemos que así va a ser. Sin embargo, esta semana se ha hecho público, mediante un audio del alcalde de Ituango que la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Ituango le proponen a la comunidad que acepte la construcción de una trocha que llaman “motorruta” para el ingreso de motocargueros, argumentando que el presupuesto no alcanza”, dicen en la misiva, firmada por 22 personas.

Pues ahora, cuando el gobierno de Petro sí pidió perdón, los pobladores de El Aro esperan que no se hagan los bobos con la nueva vía. En las últimas horas circuló en redes sociales una carta de los habitantes dirigida al presidente, en la que le recordaron que él mismo, en ese acto, manifestó que la carretera debía construirse.

“La propuesta que me hizo la Gobernación de Antioquia es que, en vista de que hacer la vía como tal cuesta mucho y de que no tienen los recursos EPM ni la Gobernación, están dispuestos a que hagamos este proyecto allá: se llama motorruta. La motorruta consiste en hacer una vía donde pueden entrar cargueros y motos hasta El Aro; lo que no hay para hacer es una carretera para subir un camión. Pero ellos, dentro del proyecto, también les dan a los campesinos motocargueros para que cambien las mulas”, expresó en el audio, en el que añadió que si la comunidad acepta, el proyecto comenzaría en febrero.

Tras conocerse la idea, familiares de las víctimas de la masacre y otras personas que viven en el corregimiento manifestaron su descontento. Gabriela Areiza, hija de uno de los campesinos asesinados, manifestó que no es justo que se haga una vía de menor magnitud que la que necesita el corregimiento, pues la única forma de acceso a la vía principal que comunica a Hidroituango con Ituango y Puerto Valdivia es una hora y media a lomo de burro, esquivando pantano, piedras y terrenos inestables.