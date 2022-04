Pero, según Quintero, no habría pérdidas de dinero. En febrero de este año, cuando se conoció que Clínica Vida compró la Clínica de la 80 (desembolsó $16.500 millones cuando suscribió la promesa de compraventa y los $80.000 millones restantes por medio de un crédito con Davivienda), el alcalde aseguró que con el pago por atención a los pacientes que hicieron las EPS al Hospital General de Medellín (que operó la clínica durante el comodato) se recuperó la totalidad de lo invertido.

No obstante, no ha presentado los estados de inversión versus las utilidades para demostrarlo y, con su último anuncio de no entregar aún la clínica genera dudas. Lo que se sabe es que allí fueron atendidos 6.154 pacientes, entre el 23 de julio de 2020 y el 31 de octubre de 2021, no todos por covid-19, y que el último usuario salió en noviembre del año pasado. Personal médico que trabajó allí aseguró que hoy el lugar sigue cerrado.

De cualquier forma, no sería coherente que hoy Quintero esté argumentando que seguirá operando el sitio para proteger los recursos públicos invertidos, pues desde que firmaron el contrato de comodato, las partes aceptaron que el dinero invertido por la administración en la adecuación de este espacio, mientras estuviera en préstamo, no sería reconocido por Saludcoop. Dicho de otra manera, es un principio legal que las inversiones pasan al propietario del bien y los $96.500 millones obtenidos por la venta, que ya Negret tiene en caja, serán destinados a pagarles a las clínicas y hospitales públicos y privados con los que la EPS en liquidación tiene deudas.

Más contradictorio aún es que la secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe, envió una carta a Saludcoop, el 21 de febrero de este año, en la que dio por terminado el contrato de comodato, agradeció por el préstamo del lugar y solicitó que se analizara la posibilidad de incluir los bienes y equipos en los que invirtió la Alcaldía en la posible venta de la clínica.

“En caso de que no se contemple incluir dentro del valor de venta de la clínica en mención, los bienes y equipos que son propiedad del Municipio de Medellín, le solicitamos respetuosamente informarnos en aras de proceder con el retiro de estos para su disposición”, anotó la secretaria.