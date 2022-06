A la vereda Los Espejos, de Bello, la amenaza una piedra cuyo peso es mayor que el de todos los habitantes juntos y el riesgo es tan inminente, que ya las autoridades tomaron la precaución de ordenar la evacuación a seis familias y hacerles advertencia de riesgo a otras 13, esperando que no vaya a ocurrir una tragedia.

¿Por qué la amenaza?

El problema no se sabe cuándo empezó, pero la manifestación más concreta se dio el pasado jueves 26 de mayo en horas de la tarde, en medio de un aguacero. “Ese día la piedra se movió como unos dos metros y aunque luego se quedó quieta no sabemos qué pueda pasar”, comenta Alexánder.

La alerta llegó a los organismos de socorro y a la unidad de gestión del riesgo de Bello, que no tardó en hacerse presente en el sitio para evaluar la situación y analizar las medidas a tomar para evitar una tragedia.

Wber Zapata Lopera, secretario de Gestión de Riesgo y Atención de Desastres de la localidad, explicó que en una primera visita de inspección con geólogos expertos se determinó que se trata de una piedra conocida como Granodeorita, “lo que nos permitirá definir los riesgos concretos y la mejor forma de tratarla”.

Mientras este proceso avanza, los habitantes se refugian en la solidaridad de sus vecinos y líderes para evitar ser víctimas en caso de que la enorme roca se desprenda de la tierra. Este apoyo se traduce en el uso de una escuela vecina para albergar a las familias de mayor riesgo, como la de Luisa María Uribe, una embarazada de 23 años que teme perder a su bebé.

“En la familia somos cinco personas, hay una bebé de tres años y un adulto mayor, estamos acá hace seis meses y el miedo es que esa piedra se zafe y como es tan pesada nos tumbe las casas”, dice junto a dos de sus hermanas. Añade que al colegio se van por las noches, pues en el día hay más opciones para escapar en caso de una emergencia, aunque no deja de reconocer que “uno no se sabe si va a poder correr, las tragedias no avisan”.