Y ahí fue que se prometió tener la unidad 2 lista en 14 meses. La meta no parece plausible y los vecinos, entretanto, se quejan del abandono del sector, la inseguridad y las plagas.

Desde entonces, 120 familias que ya habían comprado los apartamentos se quedaron esperando, al margen del lío jurídico. La EDU empezó a buscar un inversionista que terminara las torres faltantes de la unidad dos y continuara con la 3, pero pasados 20 años, y con un panorama tan sombrío, pocos se animaban a arriesgarse. Luego de un proceso de negociación, el reinicio de las obras quedó en cabeza del consorcio Arrabal-Naranjal, compuesto por cuatro empresas: Grupo Qualitas Corp, Sucursal Colombia, IGV S.A.S y CMS Desarrollos S.A.S.

El anuncio de Quintero, en junio del año pasado, fue que esa unidad dos, que comprendía la construcción de cuatro torres, se destrababa y estaría lista en 14 meses. La construcción de las torres se detuvo del todo en 2019 porque la Empresa de Desarrollo Urbano, que está al frente del proyecto, sacó a la constructora que ya había incumplido en plazos. El asunto se hizo más complejo porque la EDU demandó a Cass Constructores con pretensiones por $51.000 millones. El proceso está en el Tribunal Administrativo de Antioquia y la idea es resarcir a los afectados por los incumplimientos.

“Necesitamos más ayuda”

Federico Aguilar es un habitante de Naranjal de toda la vida. Se pasea por el barrio soportado en un bastón, inclinando levemente el cuerpo hacia adelante: “Uno pasa por Naranjal y es como si estuviera en un terreno bombardeado. No se han continuado las torres iniciadas y no se ha avanzado nada en las otras unidades. No sentimos que haya protección a moradores. Si supuestamente terminaban la unidad dos en 14 meses, ya perdieron ocho”.

Aguilar es coordinador de la Mesa de Unidad Barrial de Arrabal y Naranjal (Muban). Desde hace varios años edita el periódico La Tuerca, que informa sobre lo que ocurre en el barrio en torno al plan parcial. Muban representa a trabajadores informales, recuperadores ambientales, comerciantes, entre otros.

El líder de Naranjal enfatiza en que, a su modo de ver, el plan parcial nunca se reactivó, como anunció el alcalde el año pasado, sino que se adquirió el compromiso de terminar las torres que quedaron a la deriva. “El 11 de junio hicieron un acta de inicio de nuevo. Han pasado ocho meses y apenas están comenzando. Díganos la verdad, ¿qué está pasando”, se cuestionó.

Dudas muy similares tiene Luis Carlos Osorio, líder de la asociación Corporación de Vivienda Naranjal. Su propósito es jalonar la construcción de vivienda de interés social que se planteó en el proyecto, pero en cuyo frente poco se ha avanzado. “El municipio no quiere asumir ese compromiso. No parece tener un interés real en ello”, comentó Osorio.

Lo cierto es que lo más inmediato es culminar la unidad dos, que está a medio hacer. Para la unidad tres se dio un plazo de 72 meses .

El plan sí despega

EL COLOMBIANO recogió las inquietudes de los habitantes de Naranjal y las transmitió a la EDU. En primer lugar, como un hito importante, desde la entidad se contestó que ya se iniciaron los trabajos para culminar la unidad dos, la que está inconclusa (ver foto). Entonces, ¿por qué las demoras?

Según la EDU, desde junio del año pasado, cuando se hizo el anuncio, tuvieron que entrar a finiquitar asuntos jurídicos y presupuestales complejos. Fue necesario desarrollar un cronograma ajustado a la realidad, pero el punto más importante tiene que ver con la celebración de dos contratos con el consorcio, que suman $40.000 millones. Con esa plata se concluirá, al fin, la unidad dos. Luego vendrá la planeación de la tercera y las demás.