Planee su ruta si va a pasar por Parques del Río

No es una medida transitoria, así estará hasta que se concluyan las obras que la Alcaldía de Medellín espera terminar a finales de este año.

Los comerciantes de Carabobo, y el sector conocido como la Bayadera, se quejaron ayer por los cambios pues afirman que sus ventas se han reducido hasta la mitad por los trabajos y adaptaciones viales que se realizan en el sector.

“Aquí ya no arrima la gente porque ya no pueden parquear a los costados de la vía que siempre había sido bastante amplia. Hay que buscar soluciones efectivas para que no terminemos en la quiebra por estas decisiones”, comentó Tiberio de Jesús Montoya, dueño de una tienda en el sector.

Expresó, además, estar preocupado por el aumento de automóviles en la vía y la falta de reductores de velocidad que prevengan accidentes. “Hasta ahora no ha pasado nada porque hay agentes de tránsito en cada esquina pero ellos están los primeros días y cuándo se vayan no sé qué vamos a hacer”, añadió.

Su preocupación la comparte Luis Fernando Duque, dueño de un restaurante aledaño que propuso que se deje un costado, bien sea al lado derecho o izquierdo para el parqueo.

“Este siempre ha sido un sector comercial en el que llegan las personas, por ejemplo, por un repuesto, estacionan su carro, desayunan y se van. Pero como ya tienen que pasar derecho nos están afectando a todos”, destacó.

Claudia Patricia Cuartas, directora técnica de Parques del Río, señaló que las obras avanzan en un 69% y esperan poder agilizar los trabajos con el cierre de la avenida para reducir los traumatismos que produce el proyecto.

“Tenemos una ejecución del 69% y vamos a regalarle un pulmón verde a la ciudad. La comunidad ya se ha ido apropiando del tramo 1A y en unos meses la ciudad también podrá hacer uso del 1B”, concluyó .