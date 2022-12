En su apelación, la alcaldía argumentó que “la decisión de primera instancia no realizó una adecuada valoración probatoria” que demostrara incumplimiento de sus obligaciones viales para con los sectores afectados por la vía. Pero estos argumentos no valieron y la alcaldía deberá realizar nuevos estudios técnicos y ejecutar las obras prioritarias en un plazo de 12 meses.

Yanet Arias, presidenta de la JAC (Junta de Acción Comunal) de La Holanda, afirma que el pésimo estado de la carretera ha afectado la economía local. “La misma comunidad, varias veces, le ha hecho mantenimiento y ha reparado los huecos, pero es algo muy temporal”, dice.

Los ciudadanos recalcan que hay desidia de la alcaldía y tienen videos del mandatario (febrero 2020), cuando prometió gestionar recursos para ejecutar el trayecto, cuyo costo tasó en $22.000 millones.

En el sector todos se quejan. Wilson Zapata, que trabaja con otros vecinos de la vereda La Holanda tapando huecos, dotado con una planadora de pavimento y baldes con brea, cuenta que la actividad la realizan cada dos o tres meses. “Soy mayordomo de fincas y estamos parchando la carretera, si no le metemos el pecho nos morimos”, comenta.

Mauricio Restrepo, quien lideró la acción popular como demandante, señala que el alcalde no tiene otra opción que hacer la vía, pues la orden no admite excusas. “Al ganar la acción popular en segunda instancia ya es un hecho que nos tienen que construir la carretera, la comunidad demostró que tiene la razón”, afirma.

Posterior a la segunda sentencia, el alcalde se reunió con los voceros comunitarios. Allí, aunque mostró disposición a trabajar con las comunidades en la solución, insistió en que la alcaldía no tiene el presupuesto para la obra. “Les reitero lo que les he dicho en otras ocasiones, nunca ha sido interés de la administración no arreglar la vía, simplemente el dinero no está ya, ni estará en veinte años, en los recursos propios de Girardota”, expuso. Y dijo que tiene las pruebas de que solicitó el dinero ante el Ministerio de Transporte, pero alegó que “ni siquiera sacrificando todo el presupuesto del municipio” habría la plata.

Para el tema pedimos un pronunciamiento de la alcaldía, pero al cierre de esta edición no fue posible. La respuesta del alcalde ante la comunidad parece ser contundente: no hay plata. ¿Qué pasará entonces? Las comunidades dicen que harán cumplir la sentencia.