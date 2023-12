Otro “pero” es que a partir de ahora todos los centros poblados o cabeceras de veredas son considerados como suelo urbano. “Eso ya pasó en San Antonio de Prado y ocasionó que la gente de allá quedara abrumada con impuestos”, explicó Betancur y el alcalde respondió que en la práctica, casi todo el suelo de Itagüí está conurbado y de lo que se trata es de que se permita construir con más densidad y facilitar el proceso para la aprobación de servicios públicos. “En cambio si siguen siendo área rural EPM no les llevaría gas”, reiteró, a la vez dijo que se cuidarán de que la población rural no se vaya y no se aumentarán los estratos.

“Habría que preguntarle a la entidad que hizo el estudio y la aprobación”, añadió a la vez que afirmó no saber si Libardo Giraldo es cercano o no con el congresista Trujillo o con la administración de Itagüí. Le pedimos el contacto con Giraldo, pero no accedió a suministrarlo en tanto él no autorizara.

LA AUTORIDAD AMBIENTAL TUVO LA ÚLTIMA PALABRA: ALCALDE DE ITAGÜÍ

El alcalde José Fernando Escobar defendió que la declaratoria de área de expansión urbana en el nuevo POT obedeció a estudios técnicos y fue la autoridad ambiental la que dio la última palabra. De hecho, según él, en principio se propusieron otras zonas distintas a la de la vereda La María y no fueron aceptadas.

Según el funcionario, esa área se reclasificó en cuanto al tema geológico porque se hicieron análisis que permitían quitarle el sambenito de “alto riesgo” aplicando tecnologías nuevas con las que antes no se contaba, y de hecho se hicieron obras de mitigación que la Alcaldía entregó en 2021. Además porque era necesario para obedecer al llamado de la comunidad que pide amoblamiento en el que era imposible invertir así, y servicios que EPM no provee si se trata de una zona rural.